Xiaomi, yoğun aktivitelerde ısı yönetimini kolaylaştıran Magnetic Cooling Clip'i duyurdu. 30W gücünde soğutucu ile dikkat çekiyor.

Xiaomi, akıllı telefonlar için tasarlanmış bir soğutucu fan olan Magnetic Cooling Clip'i duyurdu. Oyun ve yayın gibi yoğun aktiviteler sırasında ısıyı yönetmeyi amaçlayan bu yeni aksesuar satışa sunuluyor.

Magnetic Cooling Clip, 30W gücünde yarı iletken soğutucuya sahip. Alüminyum alaşımlı kanatlar, yönlendirilmiş hava akışı tasarımı ile soğutma verimliliğini artırıyor.

Magnetic Cooling Clip özellikleri

Sadece 25 saniyede 0°C’ye düşebilen sıcaklıklarıyla dikkat çekerken, ideal koşullarda -10°C’ye kadar soğutma yapabiliyor. Kullanıcılar, klibin sıcaklığını otomatik ayarlayan PID kontrol sistemi sayesinde kolayca yönetebiliyor.

Soğutucu fan dört farklı RGB aydınlatma modu sunarak görsel özelleştirme imkanı tanıyor. Mi Home uygulaması ile entegre edilen klip, kullanıcıların uzaktan sıcaklık izleme ve ayar yapma işlemlerini gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Manyetik yapısı sayesinde MagSafe uyumlu telefonlara kolayca takılabilen bu aksesuar, aynı zamanda manyetik olmayan cihazlar için de destek sunuyor. Xiaomi’nin yeni Magnetic Cooling Clip'inin fiyatı ise 28 dolar.