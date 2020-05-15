Xiaomi cephesinde yaşanan gelişmeleri aktaran Xiaomishka isimli bir kullanıcı, firmanın Android 10 güncellemesi alan tüm akıllı telefonlarının bir listesini oluşturdu. Yayınlanan listede yalnızca Android 10'un kararlı sürümüne sahip olan akıllı telefonların yer aldığını belirtelim.

Google tarafından geliştirilip yayınlanan Android, her sürüm güncellemesiyle birlikte bu işletim sistemini kullanan akıllı telefonlara birçok özellik kazandırıyor. Geçtiğimiz eylül ayında yayınlanarak pek çok akıllı telefona yeni özellik ekleyen Android 10 ise Google’ın en yeni işletim sistemi olarak biliniyor. Bu noktada piyasadaki pek çok son model akıllı telefon, hâlihazırda bu güncellemeyi almış bulunuyor.

Öte yandan küresel pazarda ve ülkemizde en çok satan akıllı telefon markalarından Xiaomi, şu aşamada pek çok cihazı için Android 10 güncellemesini yayınlamış durumda. Xiaomi’yle ilgili son dakika gelişmelerini paylaşan Xiaomishka isimli bir kullanıcıysa firmanın Android 10 güncellemesi yayınladığı tüm bu akıllı telefonları tek bir liste hâline getirerek paylaştı.

Xiaomi’nin Android 10 güncellemesi alan akıllı telefonlarının listesi:

Kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak bu listeye göre şu anda Android 10 işletim sistemiyle çalışan 42 adet Xiaomi ve Redmi akıllı telefon bulunuyor. Bu noktada ne Redmi Note 7 ne de Redmi Note 7 Pro bu listede yer almasa da aynı kaynak, bu akıllı telefonların MIUI 12 20.4.7’nin kapalı beta sürümünü kullanabileceğini belirtiyor.

Ayrıca bu listede bulunmayan diğer pek çok Xiaomi veya Redmi akıllı telefonda Android 10 işletim sistemini çalıştırmanın farklı yolları bulunuyor. Bu noktada Xiaomishka tarafından sağlanan listenin, Android 10’un kararlı sürümüne sahip olan Xiaomi ve Redmi akıllı telefonları kapsadığını söyleyebiliriz. Listedeki telefonları aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Mi 10 Youth Edition

Mi Note 10 Lite

Mi Note 10

Mi 10 Pro

Mi 10

Mi 9

Mi 9 SE

Mi 9 Lite

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi 8

Mi 8 SE

Mi 8 Explorer

Mi 8 Lite

Mi 8 Pro

Mi MIX 2s

Mi MIX 3

Mi MAX 3

Redmi K30 Pro

Redmi K30 5G

Redmi K30 4G

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9

Redmi 10X

Pocophone F1

POCO X2

POCO F2 Pro

Mi CC9 Pro

Mi CC9 Meitu Edition

Mi CC9

Mi A2 Lite

Mi A3

Black Shark 2

Black Shark 2 Pro

Black Shark 3 / Pro

Yazımızı noktalamadan önce Xiaomi’nin sürekli yeni akıllı telefonlar piyasaya sürdüğünü, bu sebeple yukarıda yer alan listenin ilerleyen günlerde daha fazla değişip gelişeceğini de hatırlatalım.