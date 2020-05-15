Google tarafından geliştirilip yayınlanan Android, her sürüm güncellemesiyle birlikte bu işletim sistemini kullanan akıllı telefonlara birçok özellik kazandırıyor. Geçtiğimiz eylül ayında yayınlanarak pek çok akıllı telefona yeni özellik ekleyen Android 10 ise Google’ın en yeni işletim sistemi olarak biliniyor. Bu noktada piyasadaki pek çok son model akıllı telefon, hâlihazırda bu güncellemeyi almış bulunuyor.
Öte yandan küresel pazarda ve ülkemizde en çok satan akıllı telefon markalarından Xiaomi, şu aşamada pek çok cihazı için Android 10 güncellemesini yayınlamış durumda. Xiaomi’yle ilgili son dakika gelişmelerini paylaşan Xiaomishka isimli bir kullanıcıysa firmanın Android 10 güncellemesi yayınladığı tüm bu akıllı telefonları tek bir liste hâline getirerek paylaştı.
Xiaomi’nin Android 10 güncellemesi alan akıllı telefonlarının listesi:
Kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak bu listeye göre şu anda Android 10 işletim sistemiyle çalışan 42 adet Xiaomi ve Redmi akıllı telefon bulunuyor. Bu noktada ne Redmi Note 7 ne de Redmi Note 7 Pro bu listede yer almasa da aynı kaynak, bu akıllı telefonların MIUI 12 20.4.7’nin kapalı beta sürümünü kullanabileceğini belirtiyor.
Ayrıca bu listede bulunmayan diğer pek çok Xiaomi veya Redmi akıllı telefonda Android 10 işletim sistemini çalıştırmanın farklı yolları bulunuyor. Bu noktada Xiaomishka tarafından sağlanan listenin, Android 10’un kararlı sürümüne sahip olan Xiaomi ve Redmi akıllı telefonları kapsadığını söyleyebiliriz. Listedeki telefonları aşağıdan inceleyebilirsiniz.
- Mi 10 Youth Edition
- Mi Note 10 Lite
- Mi Note 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10
- Mi 9
- Mi 9 SE
- Mi 9 Lite
- Mi 9T
- Mi 9T Pro
- Mi 8
- Mi 8 SE
- Mi 8 Explorer
- Mi 8 Lite
- Mi 8 Pro
- Mi MIX 2s
- Mi MIX 3
- Mi MAX 3
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 4G
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9
- Redmi 10X
- Pocophone F1
- POCO X2
- POCO F2 Pro
- Mi CC9 Pro
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi CC9
- Mi A2 Lite
- Mi A3
- Black Shark 2
- Black Shark 2 Pro
- Black Shark 3 / Pro
Yazımızı noktalamadan önce Xiaomi’nin sürekli yeni akıllı telefonlar piyasaya sürdüğünü, bu sebeple yukarıda yer alan listenin ilerleyen günlerde daha fazla değişip gelişeceğini de hatırlatalım.