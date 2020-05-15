Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Mi Note 10 Türkiye Fiyatı

Tüketicilerine sunduğu başarılı modellerle beğeni toplamaya devam eden Xiaomi, düzenlediği etkinlikle yeni Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro ve Mi Note 10 modellerini Türkiye'de tanıttı.

Piyasada her zaman olduğu gibi bomba etkisi yaratması beklenen modellerin tanıtımı, Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk tarafından online kanallar üzerinden tüketicilerin beğenisine sunuldu. Tanıtımda bu yeni modelleri Türkiye pazarına sunmaktan büyük heyecan duyduklarını ifade eden Öztürk, halihazırda Xiaomi’yi sıkı bir şekilde takip eden bir kullanıcı kitlesi oldıuğunu ama her yeni ürünle yeni kullanıcıları Xiaomi ailesine dahil etmek istediklerini belirtti.

Türkiye pazarına giriş yapan telefonların fiyatları da belli oldu. Redmi Note 9S’in 4 GB + 64 GB modeli 2.799 TL, 6 GB + 128 GB modeli ise 2.999 TL’den satılacak. Redmi Note 9 Pro’nun 6 GB + 64 GB modeli 3.299 TL’den, 6 GB + 128 GB modeli ise 3.599 TL’den satılacak. Mi Note 10 Lite’ın 6 GB + 64 GB modeli 3.699 TL, 6 GB + 128 GB modeli 3.899 TL ve 8 GB + 128 GB modeli 3.999 TL fiyatları ile 25 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi olarak ve Mi Store üzerinden satın alınabilecek. Şimdi gelin, birlikte bu üç yeni Xiaomi modelinin özelliklerine bakalım.

Karşınızda Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro

Şu ana kadar dünya genelinde 110 milyonun üzerinde satış yapan Redmi Note serisi, orta düzey akıllı telefon pazarının en iyi telefonlarını kullanıcıların beğenisine sunuyor. Redmi Redmi Note 9S ve Note 9 Pro ile Redmi Note akıllı telefon serisi en uygun fiyatlarla en son tasarım özellikleri ve yenilikleri sunmaya devam ediyor.

Arka kısımda bulunan 64MP ana kamera lensi sayesinde her türlü ışık ortamında net, ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekilebilmesi beklenen Redmi Note 9 Pro modelinde, ana lense ek olarak ultra geniş açı için 8MP, makro lens için 5MP ve derinlik sensörü için 2MP olan toplamda 4 kamera bulunuyor. Cihazın ön kımında ise, yüksek kaliteli selfie çekilebilmenizi sağlayan 16MP ekran içi kamera bulunuyor. 33W hızlı şarj özelliğine sahip olan Redmi Note 9 Pro'yu 30 dakikada yüzde 57 seviyesine kadar şarj edebilirsiniz.

Redmi Note 9 Pro Teknik Özellikeri

Ekran: 6,67 inç 20:9 2400×1080 Nokta Ekran

6,67 inç 20:9 2400×1080 Nokta Ekran İşlemci: Qualcomm®️ Snapdragon™️ 720G

Qualcomm®️ Snapdragon™️ 720G RAM: 6GB

6GB Depolama Alanı: 64GB/128 GB

64GB/128 GB Ön Kamera: 16 MP ekran içi ön kamera

16 MP ekran içi ön kamera Arka Kamera: 64MP + 8MP + 5MP + 2MP

64MP + 8MP + 5MP + 2MP Bağlantı: Çok İşlevli NFC, IR blaster

Çok İşlevli NFC, IR blaster Batarya: 5020mAh (tip) batarya

5020mAh (tip) batarya İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11

Abisi ile neredeyse benzer özelliklere sahip olan Redmi Note 9S ise 48 MP ana kamerası ve 8 MP ultra geniş açılı lensi ile fotoğrafçılığı ön plana çıkarıyor. 5 MP makro lensi ve 2 MP derinlik sensörü ile arkadaki dörtlü kamera kurulumunu tamamlayan telefon, her açıdan mükemmel fotoğraf çekilebilmesini sağlıyor. Ekran içine yerleştirilmiş 16 megapiksellik ön kamera, ekranın maksimum boyutta kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Redmi Note 9S Teknik Özellikeri

Ekran: 6,67 inç 20:9 2400×1080 Nokta Ekran

6,67 inç 20:9 2400×1080 Nokta Ekran İşlemci: Qualcomm®️ Snapdragon™️ 720G

Qualcomm®️ Snapdragon™️ 720G RAM: 4GB/6GB

4GB/6GB Depolama Alanı: 64GB/128 GB

64GB/128 GB Ön Kamera: 16 MP ekran içi ön kamera

16 MP ekran içi ön kamera Arka Kamera: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP

48MP + 8MP + 5MP + 2MP Bağlantı: IR blaster

IR blaster Batarya: 5020mAh (tip) batarya

5020mAh (tip) batarya İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11

Mi Note 10 Lite: Devrimsel Mi Note 10 serisinin yeni üyesi

Tamamen yeni Mi Note 10 Lite, uygun fiyata birinci sınıf ekran ve çok işlevli dörtlü kamera deneyimi sunuyor. 6,47 inç 3D kavisli Amoled ekran ve 3D kavisli cama sahip olan model; ince yapısı, anında tepki veren hızlı ekran içi parmak izi sensörüyle telefonu hızla açıp günlük rutininize devam etmenizi sağlıyor. Hızlı fotoğraf ve video çekimi için sektör lideri olan Sony’nin IMX686 sensörünü kullanan cihaz, ultra geniş açılı fotoğraflar, oldukça yakın makro çekimler ve muhteşem portreler için tasarlanmış özel sensörleri bir araya getiren çok yönlü bir 64 MP dörtlü kamera kurulumuna sahip.

Mi Note 10 Lite Teknik Özellikeri