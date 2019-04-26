  • Xiaomi Black Shark 2, Çizilme Testinde Sınıfta Kaldı

Xiaomi Black Shark 2, Çizilme Testinde Sınıfta Kaldı (Video)

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Zorlu bir çizilme testine sokulan Xiaomi Black Shark 2'nin metal malzeme üzerine işlenen boyası kolaylıkla soyulabilmesi ile hayal kırıklığı yarattı.

Hemen her popüler akıllı telefonu ‘işkence’ masasına alan JerryRigEverything, Xiaomi’nin yeni nesil oyuncu telefonu Black Shark 2’yi masaya yatırdı ve çizilmelere karşı ne kadar dayanıklı olduğunu test etti.
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JerryRigEverything’in çizilme testine göre Black Shark 2, metal üzerine siyah boya kaplamaya sahip olduğu için çerçeveleri ve arka panelinin metal kısımları anahtar, madeni para gibi sert nesneler tarafından çizilmeye oldukça müsait.

Bununla birlikte cihazın şasisi neredeyse tamamen alüminyumdan oluştuğu için Black Shark 2 darbelere karşı oldukça dayanıklı bir cihaz imajı veriyor. Cihazın fiziksel tuşlarının metal olması da bir başka artı.
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Bildiğiniz gibi Xiaomi Black Shark 2 ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip. JerryRigEverything, sensörün bulunduğu noktayı ciddi bir şekilde çizmesine rağmen tarayıcının başarılı bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Ayrıca son gerçekleştirilen bükülme testinde de cihaz sapasağlam kalmayı başarıyor.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/xiaomis_black_shark_2_gaming_phone_excels_this_durability_test-news-36766.php
Etiketler: xiaomi black shark 2
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