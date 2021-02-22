Xiaomi, Yeni Boyundan Bağlı Bluetooth Kulaklığını Duyurdu

Xiaomi, boyundan bağlı yapısı sayesinde tek şarj ile daha uzun bir kullanım süresi sunan Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro'yu duyurdu.

Yeni bir basın etkinliği gerçekleştiren Xiaomi, yeni boyundan bağlamalı Bluetooth kulaklığı Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro'yu duyurdu. Daha iyi sesli görüşme ve müzik deneyimi için aktif gürültü engellemeye, Bluetooth 5.0 bağlantıya ve 10 mm’lik bas sürücülerine sahip olan kulaklık, daha iyi bir oyun deneyimi için ise düşük gecikme özelliğine sahip.

Aktif gürültü engelleme özelliği, çevre seslerini 25 dB’ye kadar bastırırken; çift mikrofonlu çevresel gürültü engelleme özelliği (ENC) de sesli aramalarda gürültüyü yüzde 90’a kadar bastırıyor. Özellikle ENC özelliği, sesli görüşmelerin son derece iyi bir ses kalitesinde gerçekleştirilebilmesini sağlıyor.

Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro, 20 saate kadar müzik deneyimi vadediyor

Boyundan bağlamalı bir kulaklık olmasına rağmen yalnızca 36 gram ağırlığa sahip olan Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro, IPX5 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı önemli miktarda koruma sağlıyor. Aramaları yanıtlamak ya da reddetmek için fiziksel tuşlara sahip olan kulaklık, alternatif olarak sesli kontrol de sunuyor.

150 mAh’lik bataryası sayesinde 20 saate kadar müzik ve video oynatma, 200 saat bekleme imkanı sunan Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro, microUSB üzerinden şarj edilebiliyor. Xiaomi, tam bağımsız kulaklıklardan çok da hoşlanmayanlar için duyurduğu yeni boyundan bağlamalı kulaklığı için yaklaşık 25 dolarlık bir fiyat etiketi açıklamış durumda.