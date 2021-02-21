İnternette yayınlanan görsellere göre üçüncü nesil AirPods kulaklıkları, AirPods Pro tasarımıyla birlikte satışa sunulabilir. Kulaklıkların kutusu da AirPods Pro kutusuna benzer yapı taşıyacak.

Teknoloji devi Apple, kablosuz AirPods kulaklıklarıyla kendi segmentindeki rakipleri bugüne kadar ardında bırakmayı başardı. Şirket, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni nesil AirPods kulaklıklarını tanıtacak. Apple'ın zirvede kalmaya devam edip etmeyeceğini göreceğimiz yeni kulaklıklar, bugün paylaşılan bir fotoğrafla birlikte sızdırıldı.

Üçüncü nesil AirPods kulaklıklara ait olduğu iddia edilen fotoğrafta AirPods kulaklıkları ve kulaklıkların kablosuz şarj desteğine sahip kutusu yer aldı. Fotoğraflarda gördüğünüz kulaklıkları ilk başka AirPods Pro sandıysanız son derece haklısınız. Ancak bu kulaklıklar Pro modeli değil, normal AirPods kulaklıkları.

AirPods Pro tasarımı AirPods kulaklıklara da geliyor:

Kulaklıkların fotoğrafları, geçtiğimiz yılın kasım ayında yine üçüncü nesil AirPods'a ait olduğu iddia edilen fotoğrafları paylaşan 52audio tarafından yayınlandı. Yeni nesil kulaklıkların beraberinde getireceği en büyük değişiklikse görülebildiği üzere tasarım kısmında olacak gibi duruyor.

Anladığımız kadarıyla Apple, yeni nesil AirPods kulaklıklarının tasarımını AirPods Pro'nun tasarımına yaklaştıracak. Bununla birlikte 52audio'ya göre yeni kulaklıklar, ilk olarak AirPods Pro kulaklıklarıyla gelen basınç eşitleme için havalandırma sistemine ev sahipliği yapacak. Bu sayede kulaklıklar dışarıdan daha az ses alacak.

Şarj kutusu kısmına geldiğimizdeyse yine AirPods Pro tarafına bir kayma görüyoruz. Şarj kutusu, normal AirPods kulaklıklarının kutusundan daha geniş olacak. Ayrıca şarj kutusunun ön kısmında bir LED ışığı yer alacak. Tasarımla alakalı olmasa da iddialara göre üçüncü nesil AirPods, dokunmatik kontrollere de yer verecek.

AirPods Pro tasarımıyla gelecek yeni nesil AirPods kulaklıkları, 2021'in ilk çeyreğinde bizlerle buluşacak. Kulaklıklarla birlikte yeni iPad Pro tableti de kullanıcılara sunulacak. Apple, etkinlikler için henüz net bir tarih vermemiş olsa da geçtiğimiz yıla bakacak olursak etkinlikler, mart ayında düzenlenecek.