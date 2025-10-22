Xiaomi, Buz Üretebilen ve Sıcak Su Verebilen Yeni Cihazını Tanıttı: Hem Arıtıyor Hem Donduruyor!

Xiaomi'nin Mijia Water Purifier Ice-Making Edition ismindeki yeni ürünü, 15 dakikada buz üretebildiği gibi aynı zamanda su arıtması da yapabiliyor.

Xiaomi, akıllı ev ürünlerine bir yenisini daha ekliyor. Çin'de satışa sunulan şirketin bu yeni ürünü; su arıtma, buz üretme ve anında ısıtma özelliklerini tek bir kompakt cihazda buluşturuyor.

Mijia Water Purifier Ice-Making Edition, 15 dakikada beş adet 10 gramlık şeffaf buz küpü üretebiliyor. Sessiz çalışan hızlı kompresör ve çift fan sistemi sayesinde yalnızca 35 dB gürültü seviyesinde verimli performans sağlıyor. Ayrıca cihazın çift UV sterilizasyon lambaları, su tankı ve buz haznesini %99,9 oranında dezenfekte ederek bakterilere karşı üst düzey koruma sunuyor.

Mijia Water Purifier Ice-Making Edition nasıl çalışıyor?

Altı aşamalı RO+GC filtrasyon sistemi, 0.0001 mikron seviyesinde arıtma yaparak mikroplastikleri, ağır metalleri ve zararlı maddeleri ortadan kaldırıyor. 6 litrelik çift haznesi sayesinde temiz ve atık suyu ayrı tutarak su kalitesini koruyor. 2100W gücündeki ısıtma sistemi ise suyu sadece üç saniyede ısıtıyor ve 40°C ile 95°C arasında 1°C hassasiyetle sıcaklık ayarı yapabiliyor.

Kullanıcılar, Mijia uygulaması ve HyperOS Connect entegrasyonu sayesinde su kalitesini takip edebiliyor, ısı ve buz ayarlarını uzaktan kontrol edebiliyor. Kurulumsuz, tak-çalıştır tasarımıyla dikkat çeken cihaz, %76,2 verimlilik oranı ve uzun ömürlü filtreleriyle mutfakların yeni favorisi olmaya aday.

4.499 yuan (yaklaşık 632 dolar) fiyat etiketine sahip cihaz, lansman dönemine özel olarak 4.099 yuan (576 dolar) karşılığında satışta. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şu aşamada belirsiz.