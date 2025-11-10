12 Farklı Xiaomi Cihaz İçin HyperOS 3 (Android 15) Güncellemesi Test Ediliyor (Türkiye Dahil)

Xiaomi, Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini bazı telefonlarında test etmeye başladı. Güncelleme, Türkiye'de de test ediliyor.

Dünyanın en çok tercih edilen telefon markalarından biri olan Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini yakın zamanda telefonları için yayımlamıştı. Ancak şirket, bazı cihazlarında Android 15 tabanlı HyperOS 3 sürümünü de kullanıma sunmayı planlıyordu. Şimdi ise bu konuda gelişmeler yaşandı.

Çinli teknoloji devi, sessiz sedasız Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini bazı ülkelerde bazı telefonlarda test etmeye başladı. Toplamda 12 cihazda testlerin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ayrıca test edilen ülkeler arasında Türkiye de var. Yani ülkemizde bu cihazlara sahip bazı kullanıcılar güncellemeyi görebilirz.

HyperOS 3 (Android 15) güncellemesinin test edildiği telefonlar

Redmi Note 13 5G serisi

POCO F5 Pro / Redmi K60

Redmi K60 Pro

Xiaomi 13 Lite / Civi 2

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi 12T Pro / Redmi K50 Ultra

Xiaomi 12 Pro / 12S Ultra / 12

Xiaomi Civi 3

Redmi Note 12T Pro

Xiaomi Pad 6 Pro

Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi, yukarıda gördüğünüz telefonların aldığı son büyük güncelleme olacak. Bu cihazların desteği bu güncellemeden sonra kesilecek. HyperOS 3.1’i veya Android 16’yı alamayacaklar, başka yeni özellikler göremeyecekler. HyperOS 3 ile gelecek yenilikler telefonlarındaki son yeni özellikler olacak. Sadece güvenlik güncellemelerinin devam ettiğini görebiliriz. Test edilmeyen cihazların HyperOS 3’ü (Android 15) alma ihtimalinin çok düşük olduğunu da belirtelim. Güncellemenin ne zaman geniş çapta çıkacağı şimdilik belirsiz.