12 Farklı Xiaomi Cihaz İçin HyperOS 3 (Android 15) Güncellemesi Test Ediliyor (Türkiye Dahil)

Dünyanın en çok tercih edilen telefon markalarından biri olan Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini yakın zamanda telefonları için yayımlamıştı. Ancak şirket, bazı cihazlarında Android 15 tabanlı HyperOS 3 sürümünü de kullanıma sunmayı planlıyordu. Şimdi ise bu konuda gelişmeler yaşandı.
Çinli teknoloji devi, sessiz sedasız Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini bazı ülkelerde bazı telefonlarda test etmeye başladı. Toplamda 12 cihazda testlerin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ayrıca test edilen ülkeler arasında Türkiye de var. Yani ülkemizde bu cihazlara sahip bazı kullanıcılar güncellemeyi görebilirz.
HyperOS 3 (Android 15) güncellemesinin test edildiği telefonlar
- Redmi Note 13 5G serisi
- POCO F5 Pro / Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Xiaomi 13 Lite / Civi 2
- Xiaomi MIX FOLD 2
- Xiaomi 12T Pro / Redmi K50 Ultra
- Xiaomi 12 Pro / 12S Ultra / 12
- Xiaomi Civi 3
- Redmi Note 12T Pro
- Xiaomi Pad 6 Pro
Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi, yukarıda gördüğünüz telefonların aldığı son büyük güncelleme olacak. Bu cihazların desteği bu güncellemeden sonra kesilecek. HyperOS 3.1’i veya Android 16’yı alamayacaklar, başka yeni özellikler göremeyecekler. HyperOS 3 ile gelecek yenilikler telefonlarındaki son yeni özellikler olacak. Sadece güvenlik güncellemelerinin devam ettiğini görebiliriz. Test edilmeyen cihazların HyperOS 3’ü (Android 15) alma ihtimalinin çok düşük olduğunu da belirtelim. Güncellemenin ne zaman geniş çapta çıkacağı şimdilik belirsiz.