Xiaomi Mi 10'un Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yarın amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi Mi 10’un duyurusunu gerçekleştirecek. Ancak cihazın duyurusu gerçekleştirilmeden önce bazı özellikleri ortaya çıktı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yarın yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi Mi 10’un duyurusunu gerçekleştirecek. Cihaz, gücünü Qualcomm’un son nesil amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 865’ten alacak.

Çinli teknoloji şirketinin yeni amiral gemisi telefonuyla ilgili bazı özellikler ortaya çıksa da cihazla ilgili daha net ve kesin bilgiler yarınki duyuruda belli olacak. Peki, cihazla ilgili şu ana kadar bilinenler neler gelin hep birlikte bakalım.

Cihazın donanım özellikleri

Yukarıda da söylediğimiz gibi Snapdragon 865 işlemciye sahip olacak olan cihazda LPDDR5 RAM bulunacak. 5G bağlantı özelliğinin yer alacağı düşünülen cihazda, 6,57 inç Super AMOLED bir ekran yer alacak. 108 MP ana kameraya ve 4.800 mAh bataryayla birlikte gelecek olan Xiaomi Mi 10’un ekran yenileme oranı ise 90 Hz olacak.

Cihazda, bulunan çift stereo hoparlör sistemi sayesinde daha simetrik ses deneyimi yaşanabilecek. Bu da oyun oynarken ya da müzik dinlerken sizi çevreleyen dinleme deneyimi yaşamanızı sağlayacak.

Xiaomi, ayrıca yeni cihazıyla birlikte 8k video kayıt özelliği sunan ilk şirketlerden bir tanesi olacak. Snapdragon 865 işlemci sayesinde kullanılabilen bu özellik sayesinde 7680x4320 piksel çözünürlüğünde videolar çekilebilecek.

Xiaomi Mi 10’da daha önce iddia edildiği gibi 120 Hz’lik değil 90 Hz’lik bir ekran yer alacak. Cihazda, ayrıca tıpkı Huawei Mate X’te olduğu gibi TÜV Rheinland sertifikası yer alacak. Bu sayede kullanıcılara düşük mavi ışık göz koruması sağlanmış olacak.

Cihazın ön tarafında selfie kamerası için oldukça küçük bir çentik yer alacak. Cihaz ayrıca üçlü hızlı şarj sistemi de bulunacak. Telefonda 50 W kablolu hızlı şarj, 30 W kablosuz hızlı şarj ve 10 W hızlı ters şarj özelliği yer alacak.