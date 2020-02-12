Xiaomi'nin İlk Wi-Fi 6 Router'ı AX3600'ün Tanıtım Görselleri

Xiaomi, Wifi 6 destekli ilk router'ı Xiaomi AX3600'ün tanıtım görsellerini paylaştı. Xiaomi AX3600, tüketici pazarı için kurumsal düzeyde bir router olmasıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi'nin merakla beklenen Mi 10 serisi akıllı telefonları, WiFi 6 bağlantı desteğiyle gelecek. Çinli teknoloji devi, yeni nesil akıllı telefonlarında kullanacağı teknolojiyi tamamlamak için Xiaomi AX3600 olarak adlandırılan bir Wi-Fi 6 router piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Xiaomi, WiFi 6 destekli router'ın tanıtım görsellerini paylaşarak, cihazın tasarımına bir ilk bakış sundu. Şirketin yayınladığı fotoğraflardan birinde, yedi antene sahip olan router'ın oldukça ilgi çekici bir tasarımla geleceği görülüyor. Görüntüler, Xiaomi'nin resmi Weibo hesabı tarafından paylaşıldı.

Xiaomi AX3600'ün antenleri, bağımsız bir çift bantlı Wi-Fi yongası içeren özel bir AIoT antenine sahip. Bu çip, yeni cihazları otomatik olarak algılayabiliyor ve tek bir tıklamayla ağı yapılandırabiliyor. Ayrıca AX3600, kullanıcıların bir uzaktan kumanda kullanarak yapılandırma işlemini oturdukları yerden yapabilmelerini de sağlıyor.

Şirketin ilk Wi-Fi 6 router'ı olarak lanse edilen AX3600, bu ayın başlarında Xiaomi tarafından resmi olarak duyuruldu. 512 MB RAM'e sahip olan router, OFDMA (Ortogonal frekans bölmeli çoklu erişim) teknolojisini kullanıyor ve aynı anda çeşitli terminal cihazlarına verimli bir şekilde veri iletebiliyor.

Xiaomi AX3600, çift frekanslı eşzamanlılığı, yani MU-MIMO teknolojisini de destekliyor. Böylece router, 2976 Mbps'ye kadar teorik hız sunuyor ve antenler aynı anda farklı türlerdeki cihazlara iletim yapabiliyor. AX3600 Wi-Fi 6 router Qualcomm'un 4 çekirdekli 1 GHz A53 işlemcisi tarafından destekleniyor. Ayrıca sırasıyla 2 ve 4 harici yüksek performanslı sinyal yükseltici içeren 2.4 GHz ve 5 GHz bantları da dahil olmak üzere toplam 6 sinyal yükseltici ile donatıldı.

Xiaomi'ye göre AX3600, tüketici pazarı için kurumsal düzeyde bir platform kullanan türünün ilk örneği. Yeni router, perşembe günü Çin'de gerçekleşecek olan çevrimiçi etkinlikle Mi 10 serisi ile birlikte tanıtılacak.