Xiaomi’nin kamerasıyla dikkat çeken akıllı telefonu Mi Note 10 Pro’nun Türkiye’de satışına başlandı. Pek çok etkileyici özelliğe sahip olan telefon, en çok 108 MP kamerasıyla konuşulmuştu.

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Mi Note 10 Pro'nun satışına n11.com'da başlandı. 108 megapiksel çözünürlüğünde kamerası ile kullanıcıların karşısına çıkan Mi Note Pro beşli kamerası ile dikkat çekiyor. Snapdragon 730G yonga setinden güç alan Mi Note 10 Pro, 8GB RAM’e sahip durumda. Mi Note 10 Pro’nun 6.47 inç büyüklüğündeki 3D kavisli AMOLED ekranı 1080x2340 piksel çözünürlük sağlıyor. Telefonun dahili depolama alanı ise 256 GB kapasiteye sahip durumda. İLGİLİ HABER Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro Satışa Çıktı: Sadece 1 Dakikada Tükendi Telefonun 108 MP çözünürlüğündeki ana kamerasına, 20MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı lens, 5MP telefoto lens, 12MP derinlik sensörü ve 8MP kamera eşlik ediyor. Mi Note 10 Pro’nun ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde. Mi Note 10 Pro’nun bataryası, 5260mAh kapasite sunuyor. Büyük kapasiteli batarya 30W hızlı şarj desteği ile 65 dakikada tam olarak şarj olabiliyor. Mi Note 10 Pro, n11.com'da 5 bin 999 TL fiyatla satışa sunuldu. Mi Note 10 Pro’nun yanında Airdots kablosuz kulaklıklar da hediye edilecek.

Kaynak : https://digitalage.com.tr/108-megapiksellik-xiaomi-mi-note-10-pro-satisa-cikti/

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