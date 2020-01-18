Xiaomi Mi 10 İçin Tanıtım Posteri Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji firması Xiaomi’nin uzun zamandır beklenen yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 10 için bir tanıtım posteri ortaya çıktı. Görsele göre cihazın hem tasarımı hem de piyasaya çıkış tarihi belli.

Yeni senede şirketin amiral gemisi olacak Mi 10’un tanıtımı teknoloji severler tarafından uzun zamandır merakla bekleniyor. Daha önce cihazın tasarımı, teknik özellikleri, fiyatı gibi konularda çeşitli söylentiler ortaya atılmıştı. Ürün kataloğunu yıl boyunca birçok yeni modelle genişlettiği bilinen Xiaomi’nin, büyük rakipleriyle baş edebilmek için oldukça iyi bir cihazla geleceği tahmin edilenler arasında.

Her geçen gün yeni amiral gemisi hakkında çeşitli varsayımlar üretilen Çinli şirketin, cihazın tanıtımını çok yakında yapacağı bilgisi bir gerçeklik olmaya yaklaşıyor. Estetik özelliklerinin yanı sıra olası sunum tarihi de daha önce defalarca kez konuşulan akıllı telefon için her iki bilgiyi içeren bir görsel şimdiye kadar basına hiç sızdırılmamıştı.

Şubat ayı başında geliyor

Xiaomi , Mi MIX Alpha modelini birkaç hafta önce bugünün en yenilikçi akıllı telefonlarından biri olarak tanıtmıştı. Tüketici tarafından çok da faydası olmayan bir cihaz olarak yorumlanan akıllı telefon, markanın gelecekteki katlanabilir cep telefonlarına ilham kaynağı olacağı yönünde değerlendirilmiş ancak çok fazla ses getirmemişti. Şimdi ise her yerde bu cihazın birkaç saat önce sızan Xiaomi Mi 10 ile birçok benzerliği olduğu yorumları dolaşmaya başladı.

Xiaomi Mi 10’un tasarımını gösteren afiş şeklindeki görüntünün Çin’in sosyal medya platformu Weibo tarafından yayınlandığını da ekleyelim. Görüntüde görebildiğimiz gibi, Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, aynı Mi MIX Alpha gibi ilk kez uzun siyah bir şeride sahip olacak. İçinde toplam dört kamera yer aldığı da belli oluyor. Görüntüye yakından bakarsak, kamerasının 108 megapiksel sensöre sahip olacağını belirleyebiliyoruz. Klasik güç ve ses düğmeleri ile kenarlardaki kavislerin de Mi Note 10'a dahil edildiğini söyleyebiliriz. Tasarımın doğru olup olmadığını ise çok yakında yapılacak olan resmi açıklamadan sonra teyit edebileceğiz gibi duruyor.