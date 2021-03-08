Xiaomi'nin Mi 10 serisindeki son akıllı telefonu olması muhtemel Mi 10S modelinin tanıtım tarihi açıklandı. Mi 10S, ses kalitesi ile DxOmark'ta rekor kırdı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin “Mi 10” aşkı bitmek tükenmek bilmiyor. Geçtiğimiz yıl farklı donanım ve tasarım özelliklerine sahip pek çok farklı Mi 10 modeli duyuran Xiaomi, 2021 ile birlikte yeni nesil Mi 11 amiral gemilerine odaklanmasına rağmen yeni Mi 10 modelleri duyurmaya da devam ediyor.

Xiaomi’nin Snapdragon 870 işlemcili yeni bir Mi 10 modeli üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyordu ve Xiaomi tarafından paylaşılan tanıtım posterleri, bu söylentileri doğrulamış oldu. Çinli teknoloji devi, 10 Mart’ta gerçekleştireceği lansman etkinliği ile Mi 10 ailesinin en yeni üyesi Xiaomi Mi 10S’i tanıtacağını duyurdu.

Xiaomi Mi 10S, iki gün sonra duyurulacak

İlk bakışta Mi 10 Ultra’ya büyük benzerlik gösteren Mi 10S, buna karşın başta işlemci olmak üzere donanım noktasında büyük farklara sahip. Snapdragon 870 işlemcisi ile geçtiğimiz yıl tanıtılan çoğu amiral gemisinden daha yüksek bir performansa sahip olacak Mi 10S, 108 MP’lik ana kamerasıyla fotoğraf kalitesinde rakiplerinden geride kalmayacak.

Xiaomi, yayınlamış olduğu posterlerde cihazın ekran tasarımını göstermedi ancak DxOmark incelemesi, tasarımı ortaya çıkardı. Buna göre kavisli ve delikli tasarıma sahip bir AMOLED ekran ile gelecek Mi 10S, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı sunacak. 5.000 mAh’lik batarya ve 33W’lık hızlı şarj desteği ise beklenen diğer özellikler arasında.

DxOmark'a göre Xiaomi Mi 10S, ses kalitesiyle rakipsiz

Xiaomi, Mi 10S’i henüz resmi olarak duyurmamış olsa da DxOmark’a bir inceleme birimi göndermiş gibi görünüyor. Zira kısa süre önce cihazların ses performanslarını da puanlamaya başlayan DxOmark, Xiaomi Mi 10S’in ses incelemesini paylaştı ve ses kalitesini puanladı.

79 ses puanına sahip Asus ROG Phone 5’i burun farkıyla geçmeyi başaran Xiaomi Mi 10S, 80 puan ile DxOmark’ın listesinde zirveye oturuyor. DxOmark’ın ses değerlendirmesinde mevcut en güçlü akıllı telefonlar olarak gösterilen iPhone 12 Pro Max’in 74 puan, Samsung Galaxy S21 Ultra’nın ise 70 puan aldığını düşünürsek Mi 10S’in iddialı bir ses kalitesi sunacağını söylemek çok da yanlış olmayacaktır.