Xiaomi Mi 11 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, gerek tasarımı gerek özellikleri gerekse fiyatıyla 2021'in en iddialı telefonlarından biri olmaya aday Mi 11'i duyurdu. Mi 11, Snapdragon 888 işlemcili ilk akıllı telefon olarak en güçlü Android telefonlardan biri olarak tanımlanabilir.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliği ile en yeni amiral gemisi akıllı telefonları Mi 11’i resmen duyurdu. Tasarım açısından bu yılın başlarında duyurulan Mi 10 ailesi ile büyük benzerliklere sahip olan yeni Mi 11, özellikleri açısından ise piyasadaki en iddialı akıllı telefonlardan biri olmaya aday görünüyor.

Xiaomi, normal şartlarda yeni amiral gemilerini şubat ya da mart aylarında duyurduğundan Mi 11, tahmin edilenden çok erken karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte; 2021 model çoğu amiral gemisi gibi Mi 11’e de güç verecek olan Snapdragon 888’in bu ayın başlarında resmen tanıtıldığını düşünürsek erkenci olmanın Xiaomi için bir dezavantaj oluşturmadığını söyleyebiliriz.

Tasarım

Yeni Xiaomi Mi 11, selefi Mi 10’a oldukça benzer bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Yanlardan büyük bir kavise sahip olan ekranın sol üst köşesinde küçük bir kamera deliği yer alıyor. Ekran çerçeveleri Mi 10’a göre biraz daha inceltildiğinden ekran/gövde oranının az da olsa iyileştirildiğini söylemek mümkün.

Xiaomi Mi 11, 6,81 inç​ büyüklüğünde bir ekran ile karşımıza çıkıyor. 120 Hz ekran yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan bu AMOLED ekran, özellikle telefondan video ya da yayın izlemeyi sevenler için muhteşem bir görsel deneyim vadediyor. Ekranda ayrıca 1500 nit parlaklık, 515 ppi piksel yoğunluğu ve HDR10+ gibi özellikler de bulunuyor. Bununla birlikte Mi 11’in ekran Corning tarafından geliştirilen Gorilla Glass Victus camla korunuyor ve önceki nesil koruyucu camlara göre çizilmeye karşı 2 kat, düşmelere karşı 1,5 kat daha dayanıklı olan bu cam, Mi 11’in “sağlamlığını” ciddi şekilde artırıyor.

Performans

Haberimizin başında da belirttiğimiz üzere Qualcomm, yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 888’i bu ayın başlarında duyurdu ve yeni Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888’den güç alan ilk akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Bu gücü 12 GB’a kadar LPPDR5 RAM, 256 GB’a kadar UFS 3.1 depolama ile destekleyen Mi 11, 2021 model bir amiral gemisinden bekleyebileceğiniz en üst performansı vadediyor.

Kamera

Xiaomi, tasarım konusundaki en büyük değişikliğini arka kamera kurulumunda yaptı diyebiliriz. Kameraların alt alta sıralandığı bir önceki kamera kurulumu, yerini yarı siyah yarı renkli kare kamera kurulumuna bırakmış durumda. Ayrıca Xiaomi, niteliği niceliğe tercih etmiş olacak ki Mi 11’in arkasında yalnızca üç kamera bulunuyor.

Mi 11’in ana kamerası, alışık olduğumuz üzere 108 MP’lik bir çözünürlük sunuyor. f/1,85 diyafram açıklığına sahip OIS destekli ana kameranın hemen altında bulunan ultra geniş açı kamerası ise 13 MP çözünürlüğe sahip. LED flaşın üstünde yer alan makro kameranın çözünürlüğü ise 5 MP. Xiaomi, ekran deliğinde bulunan selfie kamerasında ise 20 MP’lik çözünürlük sunuyor.

Xiaomi Mi 11 özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: 8 GB/12 GB

Depolama: 128 GB/256 GB

Ekran: 6,81 inç inç QHD+ 120 Hz AMOLED

Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 4.600 mAh, 55W kablolu/50W kablosuz hızlı şarj, 10W ters şarj

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5

Xiaomi Mi 11 fiyatı

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre Mi 11; mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Mi 11 için 3999 yuan fiyat etiketi açıklanmış durumda ki bu da cihazın Avrupa'da yaklaşık 500 euroluk bir fiyat etiketi ile satışa sunulacağı anlamına geliyor. Elbette ki vergiler ile birlikte fiyatın 700 euro bandına kadar çıkması da muhtemel.