Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Snapdragon 780G ile Gelecek

Xiaomi, önümüzdeki günlerde tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefonu Mi 11 Lite 5G için yeni bir görsel yayınladı. Yayınlanan görselde telefonun Snapdragon 780G ile geleceği açıklandı.

Xiaomi çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonu Mi 11 Lite 5G'den yeni bir görsel yayınladı. Şimdiye kadar yalnızca hakkında çıkan söylentilerle birkaç bilgi edindiğimiz telefona dair yayınlanan görselde telefonun ince tasarımı ve Snapdragon 780G ile gelecek olması öne çıkarıldı.

Telefonun resmi tanıtım tarihine dair de resmi bir açıklama gelmedi ancak Xiaomi yarın (29 Mart 2021) Mi 11 Pro ve Ultra'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Mi 11 Lite 5G'nin de bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Bugün gelen görsel ise bu beklentinin doğru olduğunu gösteriyor.

Snapdragon 780G ile gelecek ilk akıllı telefon olacak:

Snapdragon 780G'nin, geçtiğimiz günlerde Qualcomm tarafından resmen tanıtıldığını sizlerle paylaşmıştık. Snapdragon X53 5G modem ile yeni nesil bağlantı teknolojisini destekleyen işlemci, performans noktasında selefi olan Snapdragon 768G'den yüzde 45 daha hızlı olacak.

Snapdragon 780G'den güç alan Mi 11 Lite 5G, daha iyi AI performansı ve Qualcomm Snapdragon Elite Gaming özelliklerinin yanı sıra Spectra 570 görüntü işlemcisi ile 25 MP’e kadar üçlü kamera kullanımı gibi özellikler de sunacak.

6,55 inç 1080 x 2400 çözünürlüğünde AMOLED ekran ile geleceği düşünülen telefonun ekranının yenileme hızının ise 90 Hz olması bekleniyor. MIUI 12 tabanlı Android 11 ile gelmesi beklenen telefonda 8 GB RAM bulunacağı düşünülüyor. Telefonun fiyatına yönelik ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.