Qualcomm Snapdragon 780G Duyuruldu: İşte Özellikleri

Qualcomm, orta-üst segmentin en popüler işlemcilerinden biri olması muhtemel Snapdragon 780G'yi duyurdu. Yeni işlemciyi kullanacak ilk telefonun Mi 11 Lite olacağı tahmin ediliyor.

Dün sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde Qualcomm’un Snapdragon 700 serisinde yeni bir işlemci duyurmaya hazırlandığını ve bu işlemcinin serinin ilk 5nm işlemcisi olacağını aktarmıştık. Tüketicileri fazla merakta bırakmayan Qualcomm, Snapdragon 780G adlı yeni orta-üst seviye işlemcisini resmen duyurdu.

Amiral gemisi Snapdragon 888 ile aynı 5nm süreciyle üretilen Snapdragon 780G, yeni bir mimariye sahip Qualcomm Kyro 670 CPU ile yüzde 40’a varan performans artışı sağlıyor. Qualcomm Spectra 570 üçlü ISP, Qualcomm Hexagon 770 yapay zeka işlemcisi ve 6. nesil Qualcomm yapay zeka motoruna sahip olan işlemci, selefine göre iki kat yüksek yapay zeka performansı vadediyor.

Oyun konusunda da geliştirmeler sunan Snapdragon 780G; Qualcomm Snapdragon Elite Gaming adı altındaki özellikleri ile ultra akıcı oyun ve Gerçek 10-bit HDR gibi özellikler sunuyor. Snapdragon X53 5G modem ile en yeni nesil bağlantı teknolojisini de destekleyen işlemci, 6 GHz altı frekanslarda 3,3 Gbps 5G bağlantı ve Qualcomm FastConnect 6900 Bağlantı Sistemi ile 3,6 Gbps'e kadar Wi-Fi 6 desteği sunuyor.

Snapdragon 780G özellikleri

CPU: 1 adet 2,4 GHz Kryo 670 Prime 3 adet 2,2 GHz Kryo 670 4 adet 1,9 GHz Kryo 670

GPU: Qualcomm Adreno 642 OpenCL 2.0 FP OpenGL ES 3.2 Vulkan 1.1

Bağlantı: Snapdragon X53 5G Wi-Fi 6E 802.11ax Bluetooth 5.2 NFC GPS Glonass BeiDou Galileo QZSS NavIC

Kamera: 25 MP’e kadar üçlü kamera 64 MP + 20 MP çift kamera 84 MP’e kadar tek kamera (ZSL ile) 192 MP'e kadar tek kamera 10 bit HDR HEIF çekim Portre modunda 4K HDR video kaydı 4K Video kaydı + 64 MP fotoğraf çekimi 480 fps ağır çekim video kaydı HDR10+

Ekran: 144 Hz Full HD+ 4K 60 Hz harici ekran görüntü aktarımı 10 bit renk derinliği HDR 10+



Qualcomm, Snapdragon 780G’nin piyasaya çıkış tarihi ya da kullanılacak ilk cihaz hakkında bilgi vermedi. Tahminler, 2021’in ikinci çeyreğinde ilk Snapdragon 780G işlemcili telefonların piyasaya sürüleceği ve bu işlemciyi kullanan ilk modelin gelecek hafta tanıtılacak Xiaomi Mi 11 Lite olacağı yönünde.