Xiaomi Mi 6 Pro Kanlı Canlı Görüntülendi

Geçtiğimiz yıllar içerisinde Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı öğrenilen ancak daha sonra hakkında bilgi alınamayan cihaz Xiaomi Mi 6 Pro ortaya çıktı. Cihazın görüntüleri, birçok önemli özelliğini ve cihazın kimliğini açığa kavuşturdu.

Akıllı telefon sektöründe teknolojinin gelişmesiyle köşeden köşeye ekran gibi yeni özellikler hayatımıza girdi. Bu ekran türü kullanıldığında ön kameraya cihaz üzerinde yer kalmaması gibi ve gelişen teknolojiler sonucu ortaya çıkan daha birçok soruna inovasyon çözümler getiren Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, giriş ve orta seviye akıllı telefon sektöründe tanına bir isim.

2017'nin Nisan ayında piyasaya sürdüğü akıllı telefonu Mi 6 ile güzel bir başarı elde eden Xiaomi'nin birkaç ay sonra Mi 6'nın Plus modeli Mi 6 Plus üzerinde çalışmalara başladığı ortaya çıkmıştı. Ne var ki Mi 6 Plus hiçbir zaman tanıtılmadı.

Mi 6 Plus iptal edildi

Zamanında üzerinde çalışmalar yürütülen ancak daha sonra iptal edilen Mi 6 Plus tekrar gün yüzüne çıktı. Cihazın Mi 6'nın gelişmiş hâli olduğu ve Mi 6 Pro ismine sahip olacağı iddia ediliyor.

Çin'de bulunan bir teknoloji meraklısının paylaştığı fotoğraflar, cihazın LG tarafından üretilen quad curved (kıvrımlı) ekrana sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Cihazın ekranının üstünde ahize ve ön kameranın varlığı belli olurken ekranın altında ise ana ekran tuşu ve yön tuşları gözüküyor. Arka tarafı yekpare camdan oluşan Mi 6 Pro, dikey konumlandırılmış iki adet kameraya ve bir adet flaşı bünyesinde barındırıyor.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 835 yonga setinden alması beklenen cihaz alt tarafında Type-C bağlantısına ve 3,5 mm jak girişine sahip. Cihazın üst tarafında ise sadece fiziksel bir reset (yeniden başlatma) butonu bulunuyor.

Xiaomi Mi 6 Pro'da herhangi bir fiziksel işlev butonu bulunmuyor. Ses açma/kısma ve ekran kilitleme/uyandırma gibi işlevler, cihazın çerçevesinin içerisine konumlandırılan basınca duyarlı sensörler sayesinde gerçekleştiriliyor. Cihazın belirli konumlarına parmağınızı bastırdığınızda bu işlevler aktif oluyor. Su geçirmez özelliğe sahip olan cihaz, geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen Xiaomi Note 3'e benzerliğiyle dikkat çekiyor.

