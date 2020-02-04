Tamir Edilmek İstenen Xiaomi Redmi Note 6 Pro, Alev Aldı

Hindistan'da bir Xiaomi Redmi Note 6 Pro, tamir edilmek üzere açılırken alevlere teslim oldu. Çıkan yangında kimse zarar görmezken, telefon kullanılamaz hale geldi. Xiaomi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Akıllı telefonlar, günümüzün en popüler teknolojilerinden bir tanesi. Bugün pek çok kişi, en az bir akıllı telefona sahip ve bu telefonlar aracılığıyla hemen her işini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Ancak akıllı telefonlar, zaman zaman haberlerimize patlamaları ya da alevler içerisinde kalmalarıyla da konu olabiliyorlar. Sizlere şimdi bahsedeceğimiz olayda da bir Xiaomi Redmi Note 6 Pro, nedeni bilinmeyen bir şekilde alevlere teslim oldu.

Hindistan'da yaşanan olayda bir Xiaomi Redmi Note 6 Pro kullanıcısı, telefonunu yetkili servise götürüyor. Teknik destek elemanı, telefonu bir süre inceledikten sonra telefonun arka panelini çıkarmaya çalışıyor. Ne oluyorsa o an oluyor ve telefon, önce yoğun bir duman salınımı yapıyor ardından da alevler içerisinde kalıyor. Olayda neyseki kimse yara almadı.

Yaşanan korku dolu anlar, yetkili servisin güvenlik kameraları aracılığıyla gözler önüne seriliyor. Ayrıca söz konusu teknik destek elemanının duman salınımı yapan Xiaomi Redmi Note 6 Pro'yu yere atması, alevlerin daha da büyümesinin önüne geçiyor. Yaşanan bu olaydan sonra alevlere teslim olan telefon, kullanılamaz hale geldi.

Alevlere teslim olan Xiaomi Redmi Note 6 Pro'nun son hali

Yaşanan olayla ilgili olarak Xiaomi cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi. Ayrıca söz konusu olayın neden yaşandığı da şu an için anlaşılamadığından, tüketiciler de korkmaya başlamış durumdalar. Çünkü Xiaomi Redmi Note 6 Pro, şirketin popüler modellerinden bir tanesi ve bugün pek çok Xiaomi hayranı, bu akıllı telefonu kullanıyor.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro'nun alev aldığı anlar