Xiaomi, yeni yüz maskesi "Mi KN95"i duyurdu. Oldukça uygun fiyatlara satın alınabilen maske, dört katlı filtreleme özelliği ile hem canlı hem de cansız partiküllerin filtrelenmesini sağlıyor. Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Piyasaya sürdüğü hemen her ürünle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaran Çinli şirket Xiaomi, 2020 yılında hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen maskelere de el attı. "Mi KN95" isimli yeni maske duyuran şirket, dört koruma katmanına sahip olan maskesiyle tüketicilerin sağlıklarını korumalarına yardımcı olacak gibi görünüyor.

Xiaomi Mi KN95'in en etkileyici özelliği, iki farklı verimlilik seviyesini birleştiriyor oluşu. Şirket bu bağlamda, 1 ila 5 mikron aralığındaki boyut aralıklarına sahip olan canlı partikülleri yüzde 95 oranında engelleyen Bakteriyel Filtre Verimliliği (BFE) ile 0,1 mikron ila 1 mikron aralığındaki cansız partikülleri yüzde 95 oranında engelleyen Parçacık Filtresi Verimliliği (PFE) standartlarını birlikte sunuyor. Bu da tüketiciler için maksimum koruma anlamına geliyor.

Xiaomi'nin yeni yüz maskesi işte böyle görünüyor

Xiaomi'nin yeni yüz maskesinin oldukça detaylı bir koruma sağlaması, bu maskenin sert bir yapısının olduğunu düşündürtebilir. Ancak böylesi bir durum söz konusu değil. Şirket, filtelemeyi sağlayan dört katlı yapıyı dokumasız ve yumuşak bir şekilde tasarlamış. Oldukça da hafif bir yapıya sahip olan maske, uzun süreli kullanımlar sırasında da hiçbir şekilde ağrı ya da yorgunluk oluşmasına mahal vermiyor. Xiaomi'ye maskenin kesintisiz kullanım süresi 10-12 saat arası.

Xiaomi'nin açıklamalarına göre Mi KN95, optimum oranda nefes alınabilirlik ve hava akışı sunuyor. Ayrıca burun noktası için bir de sabitleme aparatına sahip olan maske, bu sayede gözlüklerin buğulanmasının önüne geçiyor. Kulak halkaları konusunda da hassas bir çalışma yürüten Xiaomi, kullanılan malzemenin kulakta ağrı yapmadığını ifade ediyor. Tüm bu özelliklere sahip olan maskenin fiyatı ise iki adet için 3 dolar (yaklaşık 24 TL + vergiler), 5 adet içinse 8 dolar (yaklaşık 63 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda.