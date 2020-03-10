Xiaomi Mi Max 3, MIUI 11 Güncellemesini Almaya Başladı

Xiaomi, phablet kategorisindeki telefonu Mi Max 3 için Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesini yayınladı. İlk olarak Çin'deki kullanıcılara sunulan güncellemenin yakında global olarak sunulması bekleniyor.

Xiaomi'nin Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzüne kavuşan akıllı telefonlarına bir yenisi daha eklendi. Xiaomi, Mi Max 3 için Android 10'un kararlı sürümünü, beta sürecinin ardından Çin'deki kullanıcılara sunmaya başladı.

Çin'deki Xiaomi Mi Max 3 sahipleri Android 10 Güncellemesini, OTA (Over the Air) yoluyla alabiliyor. Kullanıcılar, yeni sürümün yaklaşık 2,2 GB boyutunda olduğunu bildiriyor. MIUI 11 güncellemesinin Çin'de yayınlanmasının ardından, yakında diğer ülkelerdeki Mi Max 3 kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.

MIUI 11, akıllı telefonda veri kullanımı uyarılarının birden fazla kez gösterilmesine neden olan bir hata düzeltmesiyle birlikte geliyor. Ayrıca güncellemenin sürüm numarasının V11.0.2.0.QEDCNXM olduğu belirtiliyor. MIUI 11, sistem genelinde karanlık mod, bazı yeni simgeler ve reklamları devre dışı bırakma ayarları dahil olmak üzere kullanıcı deneyimini geliştiren yenilikler getiriyor.

Xiaomi Mi Max 3 özellikleri: