MIUI 11'e Videolara Kar ve Yağmur Filtresi Ekleme Geliyor

Xiaomi, MIUI 11’de bulunan MIUI Galeri’ye yeni filtreler eklemek için çalışmalara devam ediyor. MIUI Galeri için şimdi videolara kar ve yağmur efektinin eklenebileceği filtreler test ediliyor.

Xiaomi, MIUI Galeri’ye geçtiğimiz aylarda hava durumu değiştirme özelliği eklemişti. Bu özellik sayesinde kullanıcılar fotoğraflarına herhangi bir hava durumunu ekleyebiliyorlardı. Yani yaz gününde çekilen bir fotoğrafa filtrelerle kar yağıyormuş görüntüsü verebiliyorlardı.

Xiaomi, fotoğraflar için kullanılan bu filtrelerin ardından şimdide videolar için filtreler geliştirmeye başladı. Bu filtrelerle birlikte tıpkı fotoğraflarda olduğu gibi videolara da kar ve yağmur efektleri eklenebilecek.

MIUI Galeri’nin yeni hava durumu filtreleri MIUI 11’in Çin’deki Geliştirici ROM’unda keşfedildi. Bu özellik şimdilik “dinamik hava durumu filtresi” olarak isimlendirilebilir. Filtreler, kullanıcıların videolarına yağmur ve kar efektleri eklemelerini sağlıyor. Xiaomi Avrupa ekibinden Igor Eisberg, hava durumu değiştirme filtrelerini manuel olarak etkinleştirmeyi başardı ve elde ettiği videoları paylaştı.

Eisberg’in paylaştığı iki kısa videoda yağmur ve kar filtreleri oldukça gerçekçi bir şekilde videolara eklenmiş görünüyor. Filtrelerin ilk olarak Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro ve Redmi K30 Pro’ya gelmesi bekleniyor. Ancak Xiaomi, yeni video filtreleri hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Resmi açıklamadan önce daha fazla hava durumu filtresinin MIUI Galeri’ye eklenmesi bekleniyor.

MIUI Galeri'nin videolarda kullanılacak yağmur ve kar filtrelerinin videoları: