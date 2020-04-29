Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın Fiyatı Ortaya Çıktı

Xiaomi, yarın gerçekleştireceği etkinlikte Mi Note 10 Lite'ı duyuracak ancak cihaz, bir e-ticaret sitesinde fiyatı ve fotoğraflarıyla listelendi. Gelin Xiaomi Mi Note 10 Lite hakkında ortaya çıkan detaylara yakından bakalım.

Xiaomi, yeni telefonu Mi Note 10 Lite'ı yarın yapılacak olan çevrimiçi etkinlik sırasında tanıtacağını duyurdu. Xiaomi'nin bu yeni telefonu, Rusya merkezli bir e-ticaret sitesinde fiyatı ve resmi fotoğraflarıyla birlikte listelendi. Telefon daha önce de Federal İletişim Kurulu'ndan sertifikasını M2002F4LG model numarasıyla almıştı.

Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın ekranının; 19,5:9 en boy oranına sahip, 2340 x 1080 piksel çözünürlükte ve 6,47 inç AMOLED FHD+ olması bekleniyor. Ayrıca ekranda bir de su damlası şeklinde bir çentik bulunuyor. Telefona gücünü verecek olan işlemciyse Qualcomm Snapdragon 730G olarak biliniyor. Mi Note 10 Lite'ın batarya konusunda kullanıcılarını memnun edeceği düşünülüyor. 5.260 mAh'lik dev bataryasıyla birlikte uzun süre kullanım sunması beklenen cihaz, 30 W hızlı şarjı da destekliyor.

Ana kamera 64 MP çözünürlüğünde olacak:

Ortaya çıkan bu yüksek kaliteli fotoğraflar da arka kamera kurulumunun 4 adet sensörden oluştuğunu doğrular nitelikte. Tahminlere göre ana kamera 64 MP çözünürlüğünde olacak. Ana kamerayla birlikte 8 MP'lik geniş açılı lens, 5 MP'lik telefoto lens ve 2 MP'lik derinlik sensörü de telefona eklenmiş durumda. Ön kamerayı ele aldığımız zaman bizleri 32 MP'lik bir sensör karşılıyor. Telefonun işletim sistemiyse Android 10 tabanlı MIUI 11 olacak.

Telefonun ölçüleri 74,2 x 157,8 x 9,67 mm olarak belirlenmiş ve cihaz tartının üstüne konulduğunda 208 gram ağırlık bilgisi ortaya çıkıyor. Cihaz kavisli ekrana sahip ve yine arka tarafta camla birlikte kavisli bir panel bulunuyor. Bu sene çıkan yeni telefonlarda görmeye pek alışık olmadığımız 3,5 mm kulaklık girişinin yanında telefonda bir de USB Type-C girişi konumlandırılmış.

Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın fiyatı:

Xiaomi, telefonda 3 renk seçeneği sunmuş durumda. Mi Note 10 Lite almak isteyen kişiler mor, siyah ve beyaz renklerinden birini seçmek durumunda olacak. Telefonun arka tarafında herhangi bir parmak izi okuyucusu olmaması akıllara parmak izi okuyucunun ekranın altında yerleştirildiğini getiriyor ancak bu konuda henüz kesin bir şey yok.

Telefonun en önemli detaylarından biri olan fiyat ele alındığında; 6 GB RAM ve 128 GB dâhili depolamalı model, 333 dolardan (2.315 lira + vergiler) satılacak. Telefonun fiyatı, 600 dolarlık (vergiler hariç 4.170 lira) Mi Note 10 ile karşılaştırıldığında bir hayli düşük kalıyor diyebiliriz. Mi 10 Lite ile birlikte Mi Note 10 ve Redmi Note 9 da Xiaomi'nin gerçekleştirdiği konferansta tanıtılacak.