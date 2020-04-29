CarbonROM ekibi; Xiaomi, OnePlus, Essential ve Nexus cihazları için ilk Android 10 tabanlı sürümlerini duyurdu. PAX olarak adlandırılan CarbonROM 8.0 sürümü, Android 10 desteği sunmasının yanında, Nisan 2020 güvenlik yamalarını da beraberinde getiriyor.

Custom ROM’lar, çok uzun zamandır Android kullanıcılarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Telefonunuzu istediğiniz gibi şekillendirmenize imkan tanıyan bu özel yazılımlar, bambaşka bir Android deneyimi yaşamanızı sağlayacak pek çok yenilik barındırıyor.

Piyasada tercih edebileceğiniz LineageOS, Pixel Experience, OmniROM, Resurrection Remix ve Paranoid Android gibi bir onlarca Custom ROM bulunuyor. CarbonROM da bunlardan bir tanesi. Bugün yeni bir blog yazısı yayınlayan ekip, Android 10 tabanlı Custom ROM'unu Xiaomi, OnePlus, Essential ve Nexus cihazları için resmi olarak piyasaya sürdüklerini açıkladı.

Android 10 tabanlı CarbonROM'un arayüzü

Yeni sürüm, Android kullanıcılarının sistem genelinde uygulayabilecekleri bazı eski yazı tiplerini geri getiriyor. Fakat daha fazla seçenek yaratmak istiyorsanız, fonts.carbonrom.org adresinden kendi yazı tipinizi oluşturabilir ve kaynak APK'sını indirebilirsiniz.

CarbonROM ekibi, kullanıcıların telefonlarını ilk kez ayarlarken yeni bir kurulum sihirbazı ekranı ile karşılaşacaklarını söylüyor. Ekip bunun dışında işletim sistemin kişiselleştirilebilmesini sağlayan daha pek çok yeniliğin CarbonROM 8.0 sürümünde kullanıcıları beklediğini belirtiyor.

CarbonROM'un Android 10 sürümü, şimdilik 13 modeli destekliyor

CarbonROM’un Android 10 sürümü ilk etapta sınırlı sayıda model için yayınladı, ancak kısa bir süre sonra cihaz yelpazesinin genişleyeceğini söyleyelim. Nitekim ekip, cihazı listede bulamayan kullanıcıların endişelenmemesi gerektiğini, yeni sürümün önümüzdeki haftalarda daha fazla modeli kapsayacağını ifade ediyor. CarbonROM 8.0 için desteklenen modellerin listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.

CarbonROM 8.0 PAX sürümünü alacak modeller