Xiaomi Mi Notebook 14 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, düzenlediği bir etkinlikle yeni dizüstü bilgisayar serisi "Mi Notebook 14"ü duyurdu. İki farklı varyant ile karşımıza çıkan Xiaomi, yeni dizüstü modellerinin günlük kullanıcılar için ideal olduğunu belirtiyor.

Kısa süre önce yeni akıllı bilekliği Mi Band 5 ile tüketicilerin karşısına çıkan Xiaomi, şimdi de yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. "Mi Notebook 14" olarak isimlendirilen dizüstü bilgisayarlar, gerek tasarımları gerekse fiyatlarıyla eleştirilerin merkezine oturacak gibi görünüyor.

Xiaomi'nin bugün duyurduğu Mi Notebook 14 serisinde iki farklı model bulunuyor. Bunlardan birincisi doğrudan Mi Notebook 14 olarak isimlendirilirken diğer model ise Mi Notebook 14 Horizon Edition olarak karşımıza çıkıyor. Her iki model de temelde aynı özellikleri vadederken Horizon Edition donanım açısından biraz daha güçlü görünüyor. Dilerseniz hemen, Xiaomi'nin yeni dizüstü bilgisayarlarının neler sunduğuna bakalım.

Karşınızda Xiaomi Mi Notebook 14

Xiaomi'nin yeni dizüstü bilgisayarları, Intel'in 10. nesil işlemcilerinden güç alıyor. Ürünlere yakından baktığımızda Mi Notebook 14'ün Intel Core i5, Mi Notebook 14 Horizon Edition'ın ise Intel Core i5 ya da Intel Core i7 işlemcilerle donatıldığını görebiliyoruz. Ayrıca Xiaomi'nin yeni dizüstü bilgisayarlarında 8 GB kapasiteli RAM'lere yer veriliyor. Xiaomi, yeni dizüstü bilgisayarları ile günlük kullanıcıları hedefliyor gibi görünüyor.

Mi Notebook Horizon Edition'da 512 GB SSD kullanmayı tercih eden Xiaomi, Mi Notebook 14'te ise 256 GB ya da 512 GB'lik SSD'ler sunuyor. Ayrıca Mi Notebook 14 Horizon Edition, Nvidia'nın GeForce MX350 GPU'suyla, Mi Notebook 14 ise Intel UHD Graphics 620 ya da Nvidia GeForce MX250 GPU'larından biriyle destekleniyor. Yani Xiaomi'nin Mi Notebook 14 serisi, oyun oynamayı seven tüketiciler için pek de uygun bir seçenek olmayacak.

Xiaomi Mi Notebook 14 teknik özellikleri

Ekran: 14 inç, FHD çözünürlük

İşlemci: 10. nesil Intel Core i5-10210U

GPU: Intel UHD Graphics 620 Nvidia GeForce MX250

RAM: 8 GB DDR4

Depolama Alanı: 256 GB SSD 512 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 Home Edition

Xiaomi Mi Notebook 14 Horizon Edition teknik özellikleri

Ekran: 14 inç, FHD

İşlemci: 10. nesil Intel Core i5-10210U 10. nesil Intel Core i7-10510

GPU: Nvidia GeForce MX350

RAM: 8 GB DDR4

Depolama Alanı: 512 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 Home Edition

Xiaomi Mi Notebook 14 fiyatı

Xiaomi yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, şirketin yeni dizüstü bilgisayarları, 17 Haziran itibarıyla raflardaki yerini alacak. Xiaomi'nin yeni dizüstü bilgisayarlarına sahip olmak isteyen tüketiciler, bu dizüstü bilgisayarlara şu fiyatlardan sahip olacaklar;