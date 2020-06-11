Xiaomi, bir süredir konuşulan yeni akıllı bilekliği Mi Band 5'i, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte duyurdu. Xiaomi tarafından yapılan açıklamalarda Mi Band 5'in tüm özeliklerine ve fiyatına yer verilirken, ürünün Çin dışına ne zaman çıkacağı açıklanmadı.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, bir süredir konuşulan yeni akıllı bilekliği "Mi Band 5"i resmen duyurdu. Çin'de düzenlediği bir etkinlikte tüketicilerin karşısına çıkan Xiaomi, tüketicilere daha büyük bir ekran vadederken, yeni akıllı bilekliği için belirlediği uygun fiyatla da tüketicilerin yüzlerini güldürecek gibi görünüyor. Dilerseniz hemen, Mi Band 5'in neler sunduğuna yakından bakalım.

Mi Band 4'ün halefi olarak karşımıza çıkan Mi Band 5, 1.2 inç büyüklüğündeki bir OLED ekrana sahip. Bu ekran boyutu, Mi Band 5'in selefine göre yüzde 20 daha büyük olduğunu ortaya koyuyor. Bununla birlikte yeni Mi Band 5'in diğer özelliklerine baktığımızda devrim niteliğinde bir yenilik göremiyoruz.

Karşınızda Mi Band 5

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni akıllı bileklik, önceki sürüme göre biraz daha gelişmiş sensörlere sahip. 11 farklı profesyonel spor modu bulunan Mi Band 5'te, daha gelişmiş bir uyku takip sistemi ve dahili bir barometre bulunuyor. Ayrıca Xiaomi, yeni akıllı bilekliğiyle kadınlara özel bir adet döngüsü izleme özelliği de getirdi.

Xiaomi Mi Band 5, 5 ATM'ye kadar su basıncına dayanıklı. Ayrıca Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği manyetik şarj desteğine sahip ve telefonların kamerasını da uzaktan kontrol edebiliyor. Tüm bunlara ek olarak Xiaomi Mi Band 5, tıpkı Mi Band 4'te olduğu gibi NFC destekli bir varyanta sahip.

Xiaomi Mi Band 5 fiyatı

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni akıllı bilekliği 18 Haziran itibarıyla Çinli tüketiciler tarafından satın alınabilecek. Çinli tüketicilerin dilerlerse NFC destekli dilerlerse de NFC desteksiz olarak satın alabilecekleri Mi Band 5'lerin fiyatı ise şöyle olacak;

Xiaomi Mi Band 5 - 27 dolar (yaklaşık 185 TL + vergiler)

+ vergiler) Xiaomi Mi Band 5 NFC - 32 dolar (yaklaşık 220 TL + vergiler)

Xiaomi, yeni akıllı bilekliğinin Çin dışına ne zaman çıkacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.