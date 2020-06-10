Lenovo IdeaPad Slim 3 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo, hafif ve ince bir tasarıma sahip olan yeni IdeaPad Slim 3'ü tanıttı. Giriş seviye bir model olan IdeaPad Slim 3, 10. nesil Intel işlemcilerden güç alıyor ve uzun bir pil ömrü vadediyor.

Xiaomi, fiyat/performans odaklı Mi Notebook serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıtmadan bir gün önce Lenovo, IdeaPad Slim 3 dizüstü bilgisayarını Hindistan'da tanıttı. Hafif ve ince tasarımıyla dikkat çeken IdeaPad Slim 3 ve 10. Nesil Intel Core işlemcilerden güç alıyor ve 8,5 saate kadar pil ömrü vadediyor.

IdeaPad Slim 3, Lenovo'nun yeni nesil giriş seviyesi dizüstü bilgisayarı olarak geldi. Cihaz, metalik kaplamaya sahip polikarbonat yapısıyla sadece 1,85 kg ağırlığında. Önde oldukça kalın çerçevelere sahip 15,6 inç Full HD ekran yer alıyor. Panel, 200 nit parlaklık ve %45 NTSC sunuyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarın 14 inçlik bir versiyonu da var.

Lenovo IdeaPad Slim 3, 10. nesil Intel işlemcilerden güç alıyor

Lenovo IdeaPad Slim 3, 10. Nesil Intel Core işlemcilerin yanı sıra 12 GB'a kadar DDR4 RAM, 256 GB'a kadar SSD ve 1 TB HDD depolama seçenekleri sunuyor. Şirket ayrıca seriye AMD işlemcili modeller de ekleyeceğini duyurdu. Dizüstü bilgisayarlarda, gizliliğe önem verenler için kaydırılabilir kapaklı bir web kamerası var. Ayrıca güç düğmesi üzerinde bir parmak izi okuyucusu bulunuyor.

IdeaPad Slim 3 ayrıca Dolby Audio destekli 2 adet 1,5 W hoparlör içeriyor. Cihaz üzerinde 2 adet USB 3.1 (Gen 1), 1 adet USB 2.0, 1 adet HDMI 1.4b, 3.5 mm ses jakı ve SD kart okuyucu bulunuyor. Ayrıca WiFi 6 (802.11 ax) ve Bluetooth 5.0 bağlantı desteği de var. Lenovo, IdeaPad Slim 3'ün 8,5 saate kadar pil ömrü sunabileceğini belirtiyor.

Lenovo IdeaPad Slim 3 fiyatı

IdeaPad Slim 3'ün fiyatı 343 dolardan başlıyor ve en üst düzey model için 660 dolara kadar çıkıyor. Dizüstü bilgisayar, Platinum Grey, Cherry Red ve Abyss Blue olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Lenovo, ayrıca önümüzdeki haftalarda yine Hindistan'da IdeaPad markası altında Slim 5 ve Slim 7 ile birlikte bir oyun dizüstü bilgisayarı piyasaya sürmeyi planlıyor.

Lenovo IdeaPad Slim 3'ün teknik özellikleri