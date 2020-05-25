Xiaomi, Araç İçi Kamerası Mi Smart Dashcam 2K’yı Tanıttı

Son dönemlerde pek çok farklı alanda teknolojik ürünler tanıtan Xiaomi, son olarak yeni nesil araç içi kamerası Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K'yı tanıttı. Yaklaşık 56 dolardan satışa sunulan Xiaomi imzalı araç içi kamera, 1600p'ye kadar yüksek çözünürlüklü videolar kaydedebiliyor.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, ürün gamını her geçen gün genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda günün erken saatlerinde bir tanıtım etkinliği gerçekleştiren firma, Mi Smart Dashcam 2K'yı resmi olarak piyasaya sürdü. Mi Smart Dashcam 2K, adından da anlaşılabileceği üzere normal kameraya benzeyen bir araç içi kamera.

Serinin ikinci ürünü olan Mi Smart Dashcam 2K, selefine kıyasla görüntü kalitesinde çeşitli iyileştirmeler sunuyor. Bu noktada 1600p’ye kadar yüksek çözünürlüklü videolar kaydedebilen araç içi kamera, arkadan aydınlatmalı OV OS05A10 görüntü sensörü kullanıyor. Dilerseniz gelin Xiaomi’nin yeni nesil araç içi kamerası Mi Smart Dashcam 2K’nın neler sunduğuna daha yakından göz atalım.

Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K özellikleri:

Arkadan aydınlatmalı OV OS05A10 görüntü sensörü kullandığını söylediğimiz Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K'nın bu sensörü f/1,8 diyafram açıklığına sahip. Geniş diyafram açıklığı sayesinde yeterli miktarda ışığı alıp daha kaliteli görüntü kalitesi sunan cihaz, aynı zamanda 140 derece geniş görüş açısıyla geliyor.

Mi Smart Dashcam 2K, ekran kısmında 3 inç boyutunda IPS bir panel kullanıyor. Görüntüleri gerçek zamanlı olarak yansıtan bu ekranın yanı sıra cihazda akıllı ses kontrolleri de yer alıyor. Bu noktada sürücünün, fotoğraf çekme veya video kaydetme gibi eylemleri doğrudan ses kontrolüyle yapmasına imkân tanınıyor.

Xiaomi’nin yeni nesil araç içi kamerasında bulunan özellikler arasında ayrıca geliştirilmiş 3D gürültü azaltma teknolojisi ve WDR (Geniş Dinamik Aralık) yer alıyor. Bu sayede elde edilen görüntülerin kalitesi oldukça artmış oluyor.

Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K, yaklaşık 56 dolardan (381 TL) JD.com’da listeleniyor. Ürünün ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağıysa henüz bilinmiyor. Bu noktada ürünün ülkemizde satışa çıkması durumunda vergilerle birlikte fiyatının daha yüksek seviyelere çıkacağını unutmamak gerekiyor.