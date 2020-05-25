Realme Power Bank 2 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Realme, 10.000 mAh kapasiteli yeni taşınabilir şarj cihazı Power Bank 2'yi resmi olarak tanıttı. Realme Power Bank 2, çift yönlü hızlı şarj desteği ve devre koruması gibi yeni özellikler sunuyor.

Realme, bugün Hindistan'da gerçekleştirdiği lansmanda X50 Pro Player Edition, Realme Smart TV, Realme Watch ve Realme Buds Air Neo gibi yeni ürünlerin yanı sıra Power Bank 2 adlı yeni taşınabilir şarj cihazını da tanıttı. Realme'nin 10.000 mAh kapasiteli yeni modeli, iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunuldu.

Realme Power Bank 2, önceki nesil taşınabilir şarj cihazıyla aynı tasarım çizgisini takip ediyor. Cihazda kalan pil seviyesini göstermek için LED gösterge ışığı yer alıyor. Siyah renkli modelin üzerinde Realme yazısı sarı renkli olarak yazılırken, sarı renkli modelde siyah Realme yazısı bulunuyor.

Realme Power Bank 2, uygun fiyatı ile de dikkat çekiyor

Realme Power Bank 2'nin üst kısmında LED pil göstergesinin yanı sıra bir adet USB Type-A ve bir adet USB Type-C girişi bulunuyor. Taşınabilir şarj cihazı 18 W çift yönlü hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Cihaz, 10.000 mAh yüksek yoğunluklu Lityum-polimer pil içeriyor ve uzun süreli kullanımda daha az kapasite kaybı sağlıyor.

Realme'nin yeni nesil cihazları, yüksek hızlarda şarj sırasında güvenliği artıran 13 katmanlı devre koruması ile birlikte geliyor. Power Bank 2, Qualcomm'un Quickcharge 4.0 hızlı şarj teknolojisinin yanı sıra USB Power Delivery'yi de destekliyor. Ayrıca cihazın kendisi de hızlı şarj edilebiliyor.

Realme Power Bank 2, Siyah ve Sarı renk seçenekleriyle birlikte 13 dolardan (yaklaşık 88 TL) piyasaya sürdü. Şirket, taşınabilir şarj cihazını Hindistan'da çevrimiçi olarak Flipkart ve Realme.com üzerinden satışa sundu.