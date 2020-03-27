Xiaomi, Mi TV 4S 65" Televizyonunu Tanıttı: İşte Özellikleri

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ses algılayabilen uzaktan kumandaya sahip 65 inç büyüklüğündeki Mi TV 4S 65" isimli yeni akıllı televizyonunu tanıttı. Android işletim sistemiyle çalışan akıllı televizyon, haziran ayından itibaren satışa sunulacak.

Son dönemlerin en formda teknoloji firmalarından olan Xiaomi, bugün sabah saatlerinde büyük çaplı bir lansman düzenleyerek yeni ürünlerini tanıtmıştı. Mi 10 Lite 5G'nin de tanıtıldığı bu lansmanda Çinli firma, rekabetçi fiyatıyla dikkat çeken bir de akıllı televizyon tanıttı.

4K HDR 10+ desteğiyle etkileyici bir görünüm vadeden Mi TV 4S 65", metal gövdeli bir tasarıma sahip. Duvara montaj seçeneğinin de yer aldığı akıllı televizyonun büyüklüğüyse 65 inç (165 cm). Bu noktada televizyon oldukça büyük olsa da firmanın tercih ettiği tasarımın televizyona çok daha hoş bir görünüm kattığı söylenebilir.

Xiaomi Mi TV 4S 65" fiyatı ve özellikleri:

Tam 4K desteği ve HDR 10+ görüntü kalitesi, oldukça keskin ve net görseller sunarken cihazda yer alan çift hoparlör sistemiyse stereo görevi görüyor. Bunula birlikte cihazda Dolby Atmos standardından bahsedilmese de cihazın Dolby Audio’yu desteklediği biliniyor.

Günümüz akıllı televizyonlarında olduğu gibi Xiaomi’nin en son akıllı televizyonu da Android işletim sistemiyle çalışıyor. Bu noktada ihtiyaç duyulabilecek tüm uygulamalar için Google Play desteği sunan cihaz, ayrıca kullanıcıların kumandayla yazı yazmakla uğraşmaması için ses tanıma teknolojisine sahip bir kumandayı da bünyesinde barındırıyor. Ethernet, Wi-Fi ve Bluetooth ile çeşitli cihazları ve aksesuarları bağlamaya izin veren 3 HDMI bağlantı noktası ve 3 USB bağlantı noktası da cihazda yer alan özellikler arasında bulunuyor.

Xiaomi, bugün tanıtılan akıllı televizyonunun önümüzdeki haziran ayından itibaren satışa sunulacağını söylüyor. 549 euroluk (vergisiz 3.900 TL) fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak olan akıllı televizyonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı veya farklı bölgelerde nasıl bir fiyat politikası izleneceği bilinmiyor.