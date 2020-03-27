Xiaomi Mi 10 Serisinin Avrupa Fiyatları Belli Oldu

Xiaomi, bir süre önce Çin'de duyurduğu yeni amiral gemisi telefonları Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun küresel lansmanını gerçekleştirdi. Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre Mi 10 serisi, küresel pazarda sadece 8 GB'lik RAM kapasiteli versiyonlar satışa çıkacak.

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerde en çok konuştuğu şirketlerden bir tanesi hiç şüphesiz Xiaomi. Çünkü şirket, gerek amiral gemisi telefonları gerekse fiyat/performans ürünleriyle hem tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı hem de diğer üreticilere dişli bir rakip olduğunu gösterdi. Xiaomi kısa bir süre önce ise yeni amiral gemisi telefonları Mi 10 ve Mi 10 Pro'yu, Çin'de düzenlediği bir etkinlikle duyurdu.

Aslına bakacak olursak Xiaomi, Mi 10 serisinin küresel lansmanını 23 Şubat'ta gerçekleştirecekti. Ancak Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Xiaomi'nin küresel ürün lansmanını iptal ettirdi. Şirket, o dönemlerde yaptığı açıklamalarda bu ertelemenin zorunlu olduğunu ve lansmanın ilerleyen dönemlerde yapılacağını açıklamıştı. İşte Xiaomi'nin bahsettiği bu lansman, bugün itibarıyla gerçekleştirildi.

Xiaomi'nin hem Mi 10 hem de Mi 10 Pro modeli, 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED yapıdaki ekranlara sahipler. Bu ekranlar, tüketicilere FHD+ çözünürlük sağlıyor ve 90 Hz ekran tazeleme oranına sahipler. Her iki modelin ekranında bulunan küçük delikte ise 20 MP çözünürlüğündeki ön kamera yer alıyor.

Xiaomi, yeni amiral gemilerinde Snapdragon 865 işlemciyi tercih etti. Ayrıca her iki modelde de 8 GB RAM bulunuyor ve 128 GB, 256 GB'lik depolama alanlarına sahip versiyonlarıyla geliyorlar. Xiaomi, yeni amiral gemilerindeki esas farklılıkları, bu telefonlarda kullanılan kamera özellikleri ve batarya kapasiteleri üzerinden sağlıyor.

Xiaomi'nin hem Mi 10 hem de Mi 10 Pro modelinde Samsung ile ortak olarak geliştirilen 108 MP'lik ana kameralar bulunuyor. Xiaomi Mi 10, bu kamera kurulumunu 13 MP ultra geniş açılı, 2 MP derinlik ve 2 MP de makro kamera ile desteklerken Mi 10 Pro'da 2x optik yakınlaştırma sunan bir telefoto kamera, 5x optik yakınlaştırma sunan ikinci bir telefoto kamera ve 20 MP çözünürlükteki ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Xiaomi'nin yeni amiral gemilerindeki bir diğer farkın batarya kapasitesi olduğunu sizlere aktarmıştık. Şirket, Mi 10 modelinde 4.780 mAh batarya sunuyor ve bu batarya 30 watt hızlı şarj desteğiyle geliyor. Mi 10 Pro'ya baktığımız zaman ise bizleri 4.500 mAh ama 50 watt hızlı şarj desteği sunan bir batarya karşılıyor. Xiaomi, her iki modeli arasındaki dengeyi iyi kurmuş gibi görünüyor.

Xiaomi Mi 10 teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç, 2340 x 1080 piksel ve 90 Hz Super AMOLED, 19,5:9 en boy oranı, 403 PPI yoğunluk, Gorilla Glass 6, HDR10+ desteği

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (2,84’e GHz’e kadar 8 çekirdek), Adreno 650 GPU

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB (UFS 3.0)

Arka Kamera: 108 MP f/1.33 geniş açı, 13 MP f/2.4 telefoto, 2 MP f/2.4 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 derinlik sensörü, HDR, çift renk flaş, OIS ve EIS

Video: 8K çözünürlükte 30 FPS, 2K'da 60 FPS, 1080p 30-120-240-960 FPS

Ön Kamera: 20 MP geniş açılı, 1080p 30 FPS video kaydı

Batarya: 4.780 mAh, 30 W kablolu, 30 W kablosuz, 10 W paylaşımlı şarj

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10.0 + MIUI 12

Boyutlar: 162.6 x 74.8 x 8.96 mm

Ağırlık: 208 gram

Xiaomi Mi 10 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç, 2340 x 1080 piksel ve 90 Hz Super AMOLED, 19,5:9 en boy oranı, 403 PPI yoğunluk, Gorilla Glass 6, HDR10+ desteği

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (2,84’e GHz’e kadar 8 çekirdek), Adreno 650 GPU

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 108 MP f/1.33 geniş açı, 20 MP f/2.2 telefoto, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı,12 MP f/2.2 derinlik sensörü, HDR, çift renk flaş, OIS ve EIS

Video: 8K çözünürlükte 30 FPS, 2K'da 60 FPS, 1080p 30-120-240-960 FPS

Ön Kamera: 20 MP geniş açılı, 1080p 30 FPS video kaydı

Batarya: 4.500 mAh Li-Po, 50 W kablolu, 30 W kablosuz, 10 W paylaşımlı şarj

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10.0 + MIUI 12

Boyutlar: 162.6 x 74.8 x 8.96 mm

Ağırlık: 208 gram

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalarda yeni amiral gemilerinin fiyatlarına ve çıkış tarihine de değinildi. Buna göre Xiaomi'nin yeni amiral gemileri, Avrupa pazarına 15 Nisan itibarıyla girecek.

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro fiyatları