Xiaomi Mi TV Master 65 inç, 120 Hz ekran yenileme hızı, oyuncular için 1 ms gecikme süresi ve film tutkunları için 65W güç çıkışlı ses sistemi ile tanıtıldı. Yeni Mi TV Master'ın fiyatına göre etkileyici özellikler sunduğunu söylemek mümkün.

Xiaomi, amiral gemisi segmentindeki en yeni akıllı televizyonu olan Mi TV Master 65 inçi tanıttı. Sadece 4.6 mm kalınlığında oldukça ince çerçevelere sahip olan akıllı TV, tüketicilere yüzde 98,8 gibi oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunuyor.

4K çözünürlüğünde bir OLED panele sahip olan akıllı TV, 1000 nit maksimum parlaklık ve siyah bölgelerde 0 nite yakın parlaklık ile ışığın fazla olduğu ortamlarda bile oldukça canlı ve parlak görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

1,07 milyarlık bir renk paletine sahip olan OLED panel, yüzde 98.5 DCI-P3 geniş renk gamı, 120 Hz yüksek ekran yenileme hızı, MEMC kare tamamlama teknolojisi ve oyunlar için 1 ms’lik gecikme süresi ile tüketicilere maksimum kalitede görüntü deneyimi vadediyor.

Akıllı TV’de bulunan yapay zeka motoru, APU sinir ağı hesaplama biriminin görüntüyü piksel seviyesinde optimize etmesini ve dinamik görüntü kalitesi ayarı sunmasını mümkün kılıyor. Ayrıca 20’nin üzerinde görüntü kalitesi algoritması ve 5 ana sahne senkronizasyonu bulunuyor.

3D panoramik ses sistemine sahip olan akıllı TV, 50 Hz minimum, 20 kHz maksimum olmak üzere ultra geniş bir frekans aralığı sunuyor. TV’de, Dolby Atmos 2.1.2 ile sinema seviyesinde ses kalitesi için toplam 65W güç çıkışı sağlayan 9 üniteli bir ses sistemi yer alıyor.

Xiaomi Mi TV Master 65 inç teknik özellikleri

65 inç OLED ekran - 178 derece görüş açısı, 4K (3840 × 2160 piksel) çözünürlük, %98,5 DCI-P3 renk gamı, 1000 nit parlaklık, 1000000: 1 kontrast, HDR 10+, MEMC, Dolby Vision, 1 ms gecikme süresi

MediaTek MT9650 işlemci

3 GB RAM

32 GB depolama

WiFi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5.0, 3 x HDMI, 2 x USB, S/PDIF, Ethernet girişi

MPEG1/2/4, H.264, H.265 kodek desteği

65W ses sitemi - 2×12.5W sol ve sağ, 2×10W surround, 20W 50Hz ultra düşük frekans subwoofer

2.1.2 Dolby Atmos, DTS audio, Dolby Audio

Xiaomi Mi TV Master 65 inç fiyatı

3 Temmuz itibarıyla Çin’de satışa sunulacağı açıklanan Xiaomi Mi TV Master 65 inç akıllı TV, 1840 dolar (yaklaşık 12.600 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Ürünün Türkiye’de de satışa sunulup sunulmayacağını şu an için bilmiyoruz.