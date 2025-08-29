Xiaomi, yeni robot süpürgesi MIJIA 5C'yi duyurdu. Dahili su haznesi ve isteyenler için otomatik drenaj sistemine sahip olan robot süpürge, fiyatı ve hareket edebilen paspas uçları ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den gündeme bomba gibi düşecek bir hamle geldi. Şirket, MIJIA markası altında yeni robot süpürgesini duyurdu. Ultra gelişmiş özelliklerle donatılan "5C" isimli robot süpürge, tüketicilerin beğenisini kazanmayı başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte MIJIA 5C'nin özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Xiaomi'nin yeni robot süpürgesi, 93 milimetrelik yükseklik değeri ile alçak yatakların, dolapların ve koltukların altına girebilecek şekilde dizayn edildi. Uzanabilen kenar paspaslama aparatı ile üst düzey temizlik vadeden robot süpürge, 15.000 Pa gücündeki motoruyla ortalıkta toz bırakmayacak diyebiliriz.

Karşınızda Xiaomi MIJIA 5C

Xiaomi MIJIA 5C, iki farklı versiyona sahip olacak. Bu versiyonlardan biri, standart olarak geçiyor ve dahili su deposuna ev sahipliği yapıyor. İkinci ve daha pahalı olan versiyonda ise otomatik su temini ve tahliyesi yapabilen drenaj sistemi bulunuyor. Bu versiyonun toz haznesi 75 günlük temizlik için yeterli seviyede.

Sıcak hava üfleyen bir mekanizmaya da sahip olan MIJIA 5C, bu özelliği sayesinde paspaslarını kendisi kurutabiliyor. Bu işlem yaklaşık 2 saat sürüyor. 4 litrelik temiz su tankı ile gelen süpürge, standart versiyonu satın almanız hâlinde 240 metrekareye kadar alanı paspaslayabiliyor. Gerçek zamanlı haritalama, halı algılama ve 129 derece lazer sensör gibi özellikler de MIJIA 5C'de öne çıkıyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya MIJIA 5C satın almak isteyen bir tüketici, standart versiyon için 310 dolar ödeyecek. Otomatik drenaj sistemine sahip versiyonun fiyatı ise 380 dolar olarak açıklandı. Xiaomi MIJIA 5C, bir gün küresel pazarlara çıkacaktır ancak bunun ne zaman olacağını şimdilik bilmiyoruz.