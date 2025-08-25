Roborock'un yeni dikey süpürgesi H50 Pro resmen duyuruldu. Efsane özelliklerle donatılan süpürge, Dyson kullanıcılarının bile aklını çelecek gibi görünüyor. Peki Roborock H50 Pro'nun fiyatı ne kadar?

Akıllı ev aletleri kategorisinde dikkat çeken markalar arasında yer almayı başaran Roborock, düzenlediği bir etkinlikte H50 Pro olarak isimlendirdiği dikey süpürgesini duyurdu. Dikkat çekici özelliklerle donatılan Roborock H50 Pro, Dyson kullanıcılarını bile mest edecek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Roborock'un dikey süpürgesine yakından bakalım.

Roborock'un yeni dikey süpürgesinde 260 AW ana motor ile 17.000 Pa çekiş gücüne sahip toz toplama motoru bulunuyor. Antibakteriyel kaplamaya sahip 2,5 litre toz torbasına sahip olan süpürge, 90 boyun boyunca değiştirmeden kullanma imkânı sunuyor ve kirin yüzde 99'unu hapsediyor. H50 Pro'nun 5.200 mAh kapasiteli bataryası ise 80 dakikaya kadar kullanım, 260 metrekareye kadar temizlik imkânı sunuyor.

Karşınızda Roborock H50 Pro

Roborock H50 Pro, alerjisi olan tüketiciler için biçilmiş kaftan. Zira bu dikey süpürge, H13 HEPA filtreli 8 katmanlı filtreleme sistemi barındırıyor. 0,1 mikrometreye kadar partikülleri temizleyebilen süpürge, yatak ve döşemelere özel bir başlığa bile sahip. Bu başlık, dakikada 6.000 kez titreşiyor ve böylelikle alerjenlerin tamamını topluyor. Özel başlıktan bahsetmişken, bu ürünün kutusunda tam 7 aparat bulunduğunu, bu aparatlarla 8 farklı temizleme modunun kullanılabildiğini belirtelim.

Roborock tarafından yapılan açıklamaya göre H50 Pro'ya sahip olmak isteyen bir tüketicinin 280 dolar civarı ödeme yapması gerekecek. Henüz Çin'de satışa sunulan dikey süpürgenin küresel pazarlara ne zaman ulaşacağı ise şimdilik bilinmiyor.