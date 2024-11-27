Mijia Kablosuz Zemin Süpürgesi 4C tanıtıldı. Xiaomi'nin yeni kablosuz süpürgesi güçlü emiş gücü ve uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor.

Xiaomi, yeni Mijia Kablosuz Zemin Süpürgesi 4C'yi tanıttı. Güçlü emiş gücü, gelişmiş saç engelleme teknolojisi ve uzun pil ömrü ile dikkat çeken bu model, temizlik işlerini daha verimli ve pratik hale getirmeyi amaçlıyor.

Xiaomi'nin yeni Mijia Kablosuz Zemin Süpürgesi 4C, 15000Pa emiş gücüyle öne çıkıyor. Yüksek hızlı fırçasız motoru sayesinde, zorlu lekeler ve kirler hızlı ve etkili bir şekilde temizleniyor.

Xiaomi'nin Mijia Kablosuz Süpürgesi 4C özellikleri

168° V şekilli emiş portu, tıkanma olmadan kirlerin toplanmasına olanak tanıyor. Süpürge, üç seviyeli anti-saç teknolojisi ile donatılmış; bu sayede uzun saçların tıkanma yaratmasını da engelliyor olacak.

Mijia Kablosuz Zemin Süpürgesi 4C, 740 mL temiz su tankı ve 550 mL atık su tankı ile geniş alanlarda etkili temizlik imkanı sunuyor. 30 dakika kesintisiz kullanım süresi ve 8 aşamalı otomatik fırça temizleme sistemi, ürünü kullanımı kolay ve pratik hale getiriyor. Ayrıca bebek dostu sertifikası sayesinde çocuklu ve evcil hayvanlı aileler için oldukça uygun bir seçenek diyebiliriz.

Xiaomi'nin Mijia Kablosuz Zemin Süpürgesi 4C, güçlü performansı, kullanıcı dostu özellikleri ve uzun pil ömrü ile temizlik alanında önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ürün 2 Aralık'tan itibaren satışa sunulacak.