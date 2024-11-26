Yeni bir iddiaya göre Xiaomi, kendi işlemcisini çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin kendi telefonlarına ekleyeceği bu işlemci, Qualcomm ve MediaTek'e bağımlılığı azaltmayı amaçlayacak.

Android telefon pazarında işlemciler konusunda lider şüphesiz Qualcomm ve MediaTek. Öyle ki bazı şirketler kendi çiplerini üretse de piyasaya sürülen birçok Android telefonda Snapdragon veya Dimensity işlemciler görüyoruz. Ancak gelen yeni haberler, bu konuda Xiaomi’den dev bir adım gelebileceğini gösteriyor.

Bloomberg tarafından paylaşılan habere göre Çinli teknoloji devi, kendi tasarladığı mobil işlemcilerini çıkarmaya hazırlanıyor.

Telefonlarına kendi çiplerini koyarak Qualcomm ve MediaTek’e bağımlılığı azaltmaya çalışacak

Şirket, geliştirdiği kendi çiplerini ilerleyen dönemlerde çıkan Xiaomi akıllı telefonlara yerleştirmeyi düşünüyor. Kendi işlemcisini piyasaya sürmesinin nedeni ise dışa bağımlılığı azaltmak. Yani Çinli şirket, Qualcomm ve MediaTek gibi yabancı firmalara bağımlı olmak istemiyor.

İşlemci, Xiaomi’ye gerçekten yararlı olabilir. Şirketin bağımsız hareket etmesini sağlarken aynı zamanda Qualcomm tarafından domine edilen Android pazarında daha da öne çıkmasına olanak tanıyabilir. Tabii bunlar gerçekten başarılı bir çip çıkarırlarsa olur.

Konuya yakın kaynaklara göre Xiaomi’nin işlemcisinin seri üretimi 2025 yılında başlayacak. Bu kadar yakın zamanda gelmesi de şirketin ne kadar istekli olduğunun bir göstergesi. Önümüzdeki yıl Xiaomi’nin kendi çipine sahip telefonlar görmeye başlayabiliriz. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.