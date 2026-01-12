Xiaomi, Kalabalık Ailelerin Vazgeçilmezi Olacak Her Türden Lekeyi Çıkaran Çamaşır Yıkama ve Kurutma Makinesi Tanıttı

Xiaomi, yepyeni bir Mijia Pro çamaşır makinesi tanıttı. Cihaz, "Her eve lazım." dedirten özelliklerle geliyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, akıllı ev aletleri konusunda da çok öne çıkan bir firmaydı. Özellikle de gelişmiş özelliklerle donatılan beyaz eşya modellerinin ilgi gördüğünü görüyorduk. Şimdi ise şirket, Çin’de gerçekleştirdiği bir lansmanla yepyeni bir çamaşarı yıkama ve kurutma makinesi tanıttı.

Mijia serisinin bir parçası olan ve Mijia Washing Machine Pro Super Electrolysis Smart Dosing Washer Dryer ismiyle tanıtılan ürün, özellikle kalabalık ailelerin vazgeçilmezi olacak. Yüksek kapasitesi ve gelişmşi özellikleriyle gerçekten “Her eve lazım” dedirten bir makine.

Xiaomi Mijia Pro 12 KG çamaşır makinesi nasıl özelliklerle geliyor?

Yeni çamaşır yıkama ve kurutma makinesi,** 1200 devir/dakika invertör motoru, 12 kg yıkama kapasitesi ve 9 kg kurutma kapasitesiyle** öne çıkıyor. Kışlık ceketler, nevresimler ve kot pantolonlar gibi kalın kumaşlar da dahil olmak üzere haftalık çamaşır yıkama ihtiyacı olan büyük aileleri hedefleyen bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Xiaomi, çamaşır makinesinin 1,3 yıkama oranı sunduğunu iddia ediyor. Daha yüksek oran, daha az yıkama ile daha iyi leke çıkarma sağlıyor.

Cihazda şirketin kendi geliştirdiği “Süper Elektroliz” isimli bir teknoloji de var. Bu sistem, elektroliz yoluyla üretilen aktif oksijeni kullanarak lekeleri çıkarıyor, kumaşları beyazlatıyor ve renk solmasını azaltıyor ve bunu kimyasal maddelere ihtiyaç duymadan yapıyor. Xiaomi, teknolojinin yağ, kan, soya sosu ve meyve suyu da dahil olmak üzere 20'den fazla zorlu leke türüyle başa çıkabileceğini söylüyor. Sistem ayrıca dört kat daha güçlü renk koruması sağlıyor ve kıyafetlerde kalıntı bırakmıyor.

Test verilerinde ürünün %99,999 bakteri, %99,999 virüs ve %100 akar giderme başarısı gösterdiği görülmüş. Bebek kıyafetleri ve iç çamaşırları gibi hassas kumaşlar için uygun bir makine olduğu aktarılmış. Toplamda 31 yıkama ve bakım moduyla gelen cihazda 12 dakikada yıkama yapabilen bir mod bile var. Kurutma tarafında ise 55 ila 65 derece arasında çalışıyor ve kumaşların yumuşaklığını koruyabiliyor. 16 Ocak’ta satışa sunulacak cihazın fiyatı ise 505 dolar olarak açıklandı.