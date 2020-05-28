Xiaomi’nin geçtiğimiz ay tanıttığı yeni arayüzü MIUI 12’nin yeni özellikleri ortaya çıkmaya devam ediyor. MIUI 12’nin son güncellemesinde kullanıcıların istedikleri herhangi bir şekilde ekran görüntüsü almalarını sağlayacak bir özellik ortaya çıktı.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, akıllı telefonlarında kullanılan MUIU arayüzünün yeni sürümü olan MIUI 12’yi geçtiğimiz ay tanıtmıştı. MIUI 12; Süper Duvar Kağıtları, navigasyon hareketleri ve yeni animasyonlar gibi birçok yeni özelliği kullanıcılara sunuyor.

Xiaomi, MIUI 12’yi tanıttıktan sonra arayüzün kapalı bir beta sürümünü yayınlamıştı. Kapalı beta sürümünün her güncellemesinde kullanıcıların karşısına yeni özellikler çıkıyor. Güncellemelerle gelen yeni özellikler arasında Kamera uygulamasında hareketle gezinme desteği ve Magic Clone gibi özellikler de yer alıyor.

MIUI 12’nin kapalı beta sürümünde yeni bir özellik daha ortaya çıktı. MIUI 12’nin 20.5.25 sürümünde ortaya çıkan ekran görüntüsü alma özelliği, telefonun ekranındaki görüntünün sadece bir kısmının ekran görüntüsünün alınmasını sağlıyor.

MIUI 12’nin yeni özelliği, ekranın bir kısmında dikdörtgen şeklinde ekran görüntüsü almayı sağlamanın yanında daire şeklinde veya kullanıcının ekrana çizeceği bir şeklin içinde ekran görüntüsü alınmasına izin veriyor.

MIUI 12’nin yeni ekran görüntüsü alma özelliğini aktif hale getirildiğinde ekranın sağ üst tarafında bulunan üç seçenekten hangi şekille ekran görüntüsü alınacağı kullanıcı tarafından seçilebiliyor. Ekranın altında çıkan dört seçenekse alınan ekran görüntüsünün kaydedilmesi, paylaşılması ve yeniden ekran görüntüsü almak gibi özellikleri sunuyor.

Şu anda MIUI 12’nin 20.5.25 sürümünü kullanabilen kullanıcılar, MIUI 12’nin yeni ekran görüntüsü alma özelliğini de kullanabilirler. Özelliğe bütün Xiaomi kullanıcılarının ulaşması için MIUI 12’nin halka açık sürümünün yayınlanması gerekiyor. Ancak MIUI 12, bir süre daha kapalı beta sürümünde kalacak görünüyor.

MIUI 12'nin yeni ekran görüntüsü alma özelliğinin videosu: