Xiaomi'nin kapaklı ve katlanabilir ekranlı ilk telefonu olacak Mix Flip, Çin'in sertifikasyon sisteminde göründü. Telefonla ilgili bir özellik de gün yüzüne çıkmış oldu.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir ilk kapaklı ve katlanabilir ekranlı akıllı telefonu "Mix Flip" üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şu an için daha çok sızıntı kapsamında kalan telefon, nihayet somut bir gelişme ile karşımıza çıktı.

Çin'in sertifikasyon sistemi CCC, Xiaomi Mix Flip olduğu düşünülen yeni bir akıllı telefonu listelemeye başladı. "2405CPX3DC" olarak kodlanan telefonun CCC sisteminde görünmesi, artık ufukta olduğunun açık bir göstergesi.

Peki hangi özelliklere sahip olacak?

Xiaomi Mix Flip'in resmî olarak paylaşabileceğimiz tek özelliği, CCC sertifikasındaki 67W hızlı şarj desteği sunacak olması. Ancak bu telefonun bazı özellikleri, sızıntı kapsamında ortaya çıkmış durumda. Mesela Xiaomi Mix Flip'te üçlü kamera kurulumu bulunacağı, ana kameranın 50 MP çözünürlük sunacağı konuşuluyor. OIS desteğine sahip olacak bu ana kameraya 2x telefoto sensör de eşlik edecek. Ancak üçüncü kamera, şimdilik gizemini koruyor.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağı söylenen telefonun ne zaman tanıtılacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ayrıca bazı kaynaklar, Xiaomi Mix Flip'in 2024'ün sonuna doğru tanıtılabileceğini söylüyorlar. Telefonun Türkiye'ye gelme ihtimalinin bulunduğunu ancak kesinleşmiş bir şey olmadığını da ifade edelim.