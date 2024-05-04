Snapdragon 8 Gen 4 İşlemcili Xiaomi 15, Ekim'de Tanıtılacak

Qualcomm yeni nesil amiral gemisi işlemcilerini tanıtmaya hazırlanırken, bu işlemciyi kullanacak olan Xiaomi 15 için çıkış tarihi belirlenmiş olabilir.

Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinin, mobil işlemciler açısından önemli bir atılımla gelmesi bekleniyor. Kod adı SM8750 olan Snapdragon 8 Gen 4 işlemcinin, bugün kullanılan amiral gemisi akıllı telefon mobil işlemcilerinden yüzde 40'a kadar daha yüksek performans sunabileceği iddia ediliyor. Bu işlemciyi ilk kullanacak olan firma da Xiaomi.

Xiaomi 15, Snapdragon 8 Gen 4 ile gelecek. Telefonun çıkışının ise ekim ayında gerçekleşeceği iddia edildi. Bu telefonlarda kullanılacak olan işlemci, piyasada göreceğimiz ilk Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili akıllı telefon olacak.

Xiaomi'nin özel hakları var

Xiaomi, Qualcomm ile çok uzun süredir bir stratejik ortaklık içerisinde ve bu ortaklığın şartlarından biri de yeni işlemcilere sahip akıllı telefonları ilk piyasaya süren üretici olma hakkı. Böylece firma, inovasyon konusundaki adanmışlığını da gösterebilme şansına erişiyor.

İki firma arasındaki partnerlik daha önce de karşımıza çıkmıştı. Geçmişte yapılan patent lisanslama hakları anlaşması ile iki firma yakınlaşmıştı. Bu anlaşma ile birlikte Qualcomm'un üst düzey teknolojileri Xiaomi'un kullanımına açılmıştı.

Yeni işlemcilerin getirdiği performans artışı, akıllı telefonlara gelmesi planlanan yapay zekâ özellikleri açısından da önemli bir avantaj sağlayacak gibi duruyor. Zira yapay zekâlar daha verimli çalışmaya başlamalarına rağmen yüksek işlem gücüne ihtiyaç duymaya devam ediyor.