Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir ekranlı telefonu Mix Flip'in Çin ana karası dışına çıkacağı ortaya çıktı. Telefonun küresel fiyatı da gün yüzüne çıktı. Peki Mix Flip'in Türkiye fiyatı ne olacak?

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz hafta düzenlediği bir etkinlikte Mix Flip olarak isimlendirdiği katlanabilir ekranlı telefonunu duyurdu. Dikey olarak katlanabilen bu telefon, Xiaomi için ilkti. Şirket, Mix Flip'in Çin dışına çıkıp çıkmayacağına ilişkin bir şey söylemedi.

Ancak gelen son haberler, Xiaomi Mix Flip'in Çin ana karası dışına çıkacağını gözler önüne serdi. Çinli sızıntı kaynağı Chun Bhai tarafından yapılan açıklamaya göre Mix Flip, bazı Avrupa ülkeleri ile Doğu ve Güneydoğu Asya'da satışa sunulacak. Chun Bhai, Mix Flip'in küresel fiyatını da açıkladı.

Xiaomi Mix Flip, Samsung Galaxy Z Flip6'dan ucuz olacak. Ama...

Kaynağımızın açıklamasına göre Xiaomi Mix Flip'in küresel fiyatı, 999 dolar olacak. Bu fiyat etiketi, telefonun Samsung Galaxy Z Flip6'dan 100 dolar ucuz olacağı anlamına geliyor. En azından küresel fiyatı açısından. Chun Bhai'ye göre bunun nedeni kablosuz şarj olmaması ve USB 2.0 portu ile kullanılacak olması.

Xiaomi Mix Flip'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil. Ancak telefonun Türkiye'ye gelmesi hâlinde 67 bin TL civarlarında fiyat etiketine sahip olacağını söyleyebiliriz. Samsung Galaxy Z Flip6'nın Türkiye fiyatı ise 58 bin 999 TL olarak açıklandı. Xiaomi'nin Türkiye'ye özel fiyatlandırma tarifesi uygulaması, Mix Flip ile Galaxy Z Flip6'nın arasındaki rekabeti kızıştırabilir.