Xiaomi, ilk dikey katlanabilir telefonu Mix Flip'i bizlerle buluşturdu. Cihaz, direkt olarak Samsung'un Galaxy Z Flip modellerine rakip olacak.

Xiaomi, bugün uzun zamandır beklenen etkinliğini gerçekleştirdi. Çinli teknoloji devi, bu etkinlik kapsamında birçok ürününü bizlerle buluşturdu. Tabii ki en çok öne çıkanlar katlanabilir telefonlardı. Şirket, ilk dikey katlanabilir telefonu Xiaomi Mix Flip’i bizlerle buluşturdu.

Daha önce resmî tasarımı paylaşılan ve birçok özelliği ortaya çıkan Mix Flip, direkt olarak Galaxy Z Flip6 modelinin rakibi olacak. Peki onu gerçekten geçebilecek mi? Gelin özelliklerine birlikte bakalım.

Xiaomi Mix Flip neler sunuyor?

Xiaomi Mix Flip, tasarım açısında piyasadaki birçok dikey katlanabilir telefonla benzer unsurlara sahip. Telefonda, 6,86 inçlik 1,5k çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip ana ekran var. Bu ekranın maksimum parlaklığı 3000 nit olarak açıklandı. Kapak ekranında ise segmentinin en büyüğü olan 4,01 inçlik 1,5k çözünürlük ve 3000 nit maksimum parlaklık sunan panel görüyoruz. Karşılaştırma yapacak olursak Samsung Galaxy Z Flip6 3,4 inçlik kapak ekranına sahip.

Dragon Crystal cam kullanılan telefonun parmak izi sensörü yan tarafta güç tuşuna yerleştirilmiş. Cihazın 192 gram ağırlığa ve katlandığında 15,99 mm kalınlığa sahip olduğunu da ekleyelim.

Cihaz, Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3’ten güç alıyor ve en üst seviyede performansı kullanıcılarına sunuyor. Bu işlemci, 16 GB’a kadar çıkan RAM seçenekleri ve 1 TB’a kadar çıkan depolama ile eşleştirilmiş.

Kameraya geldiğimizde LEICA iş birliğinin yine karşımıza çıktığını görüyoruz. Arkada 50 MP ana ve 2x zoom sunan 50 MP telefoto kamera bulunuyor. Ana ekrandaki selfie kamerası ise 32 MP olarak açıklandı.

Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi ile kutudan çıkan Xiaomi Mix Flip, 67W kablolu hızlı şarj destekli 4780 mAh’lik bataryaya sahip. Bu konuda 4000 mAh’lik Galaxy Z Flip6’dan iyi diyebiliriz. Son olarak beyaz, mor ve siyah renkleriyle geldiğini belirtelim. Çin’de çıkış yapan cihazın Türkiye’ye gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz.

Xiaomi Mix Flip teknik özellikleri

Ekran Ana ekran: 6,86 inç, 1080 x 2640 piksel, 120 Hz AMOLED

6,86 inç, 1080 x 2640 piksel, 120 Hz AMOLED Kapak ekranı: 4,01 inç, 1080 x 2640 piksel, 120 Hz, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12/ 16 GB LPDDR5 RAM Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 50 MP, 50 MP Ön Kamera 32 MP Batarya 4780 mAh (67W) İşletim Sistemi HyperOS (Android 14)

Xiaomi Mix Flip fiyatı