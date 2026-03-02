Tümü Webekno
Xiaomi'nin MWC 2026'da Tanıttığı Tüm Ürünler (Türkiye Fiyatları da Açıklandı)

Xiaomi, MWC 2026'ya çok hızlı bir giriş yaptı ve birçok ürün tanıttı. İşte Xiaomi'nin lansmanını gerçekleştirdiği tüm ürünler ve Türkiye fiyatları.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2-5 Mart 2026 tarihleri arasında Barselona’da gerçekleştirilecek dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan Mobile World Congress (Mobil Dünya Kongresi), resmen başladı. Bu kapsamda da birçok teknoloji devi, farklı türden ürünlerini fuar kapsamında sergilemeye ve tanıtmaya başladı.

Bunlardan biri Xiaomi’ydi. Şirket, MWC öncesinde gerçekleştirdiği bir sunum ile yepyeni ürünlerini bizlerle buluşturdu. Biz de Xiaomi’nin MWC 2026’da şimdiye kadar duyurduğu ürünleri sizler için derledik.

Xiaomi 17’nin global lansmanı

xia1

Şirket, etkinlikte geçen yılın sonlarına doğru Çin’de tanıttığı Xiaomi 17 amiral gemisi telefonlarının global lansmanını gerçekleştirdi. Ürünler, böylece ülkemizde de satışa sunuldu. Xiaomi 17 74.999 TL’den, Xiaomi 17 Ultra 109.999 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Standart Xiaomi 17’de 6,3 inç ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti, 6330 mAh batarya, 200 MP Leica kamera gibi özellikler bulunuyor. Ultra modelde ise 6,9 inçlik OLED ekran, 6000 mAh batarya, 1 inçlik Leica ultra dinamik kamera, 16 GB RAM, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci gibi özellikler var.

Xiaomi Pad 8 serisi

Ekran Resmi 2026-03-02 09.40.18

Şİrketin yeni tabletleri Pad 8 serisinin de global lansmanları gerçekleştirildi. Standart ve Pro olmak üzere 2 farklı model olarak geliyorlar. Standartta 3.2K çözünürlüklü 144 Hz ekranlı 11,2 inç ekran, 9200 mAh batarya, Snapdragon 8s Gen 4 işlemciler görüyoruz. Pro’da ise Snapdragon 8 Elite çip, 9200 mAh batarya, 12 GB RAM gibi özellikler var.

Xiaomi Pad 8 modelinin Türkiye fiyatı 26.999 TL olarak açıklandı. Xiaomi Pad 8 Pro’nun Türkiye fiyatı ise 34.999 TL.

Xiaomi Watch 5

Ekran Resmi 2026-03-02 09.39.48

Şirketin akıllı saati Watch 5’in de lansmanı MWC 2025 kapsamında yapıldı. Snapdragon W5 Gen 1 işlemciyle gelen ve Wear OS 6 işletim sistemine sahip bu model, direkt olarak Google Gemini’a bileğinizden erişmenize imkân tanıyor. Akıllı modda 6 saat, güç tasarrufu modunda 18 saat pil ömrü sunan Watch 5’in Türkiye fiyatı 13.999 TL olarak açıklandı.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W

power

Şirket, ayrıca Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W ismini verdiği Apple’ın MagSafe şarj cihazlarına rakip çok ince tasarımlı Power Bank de tanıttı. 15W hızlı şarj ve 5000 mAh kapasiteye sahip bu power bank, sadece 6 mm kalınlıkta olmasıyla dikkat çekiyor. Türkiye fiyatı ise 3.099 TL.

Xiaomi Tag

tag

Çok beklenen Apple AirTag rakibi Xiaomi Tag de MWC’de lansmanı yapılan ürünler arasındaydı. 10 gram ağırlığında olan ve IP67 dayanıklılık ile gelen ürün, Apple’ın “Bul” uygulaması ve Google’ın Find Hub’ı ile uyumlu şekilde çalışabiliyor. Eşyalarınızı asla kaybetmemenizi sağlayacak Xiaomi Tag’in Türkiye fiyatı 599 TL.

Redmi Buds 8 Pro

buds8

Redmi bünyesindeki amiral gemisi kulaklık Buds 8 Pro da tanıtıldı. Bu cihaz, 55 dB’e kadar ANC sunabiliyor. 12 m/sn rüzgârda net aramalar, mavi, siyah, beyaz renk seçenekleri, çift cihaz bağlantısı, tek şarjla 8 saat, kutuyla 33 saat pil ömrü gibi özellikler sunan ürün, 4.699 TL’lik fiyata sahip.

