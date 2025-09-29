Xiaomi, Premium Özelliklere Sahip İlk Buzdolabını Tanıttı: İşte Fiyatı!

Xiaomi, MIJIA markası altında ürettiği yeni buzdolabını tanıttı. Markanın premium özelliklere sahip ilk modeli olan Refrigerator Pro Micro-Ice Fresh French 560L efsane özellikleriyle tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. İşte detaylar...

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den bomba bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte ilk premium özelliklere sahip buzdolabını duyurdu. MIJIA markası altında duyurulan, Fransız kapılı olan ve 560 litre hacmiyle herkesin işini rahatlıkla görebilecek buzdolabı, kabul edilebilir fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

MIJIA Refrigerator Pro Micro-Ice Fresh French 560L olarak isimlendirilen buzdolabı, 892 x 600 x 1912 mm boyutlara sahip. Üst kısımda soğutma, alt kısımda ile dondurma yapan buzdolabının orta kısmında da yine soğutma amaçlı bir çekmece bulunuyor. Micro-Ice Fresh isimli bir teknolojiyle donatılan buzdolabı, etin doldurulmadan sıfır derecenin altında saklanmasını sağlıyor. Xiaomi'ye göre bu teknoloji sayesinde etler, 10 güne kadar ilk günkü gibi saklanmış oluyor.

Karşınızda Xiaomi MIJIA Refrigerator Pro Micro-Ice Fresh French 560L

Xiaomi'nin premium özelliklere sahip buzdolabında efsane özellikler var. Mesela bu buzdolabı, eksiksiz sterilizasyon ve arıtma sistemine sahip. Bu bağlamda; E. coli bakterisinin yüzde 99,99'unu yok eden bir teknolojiyle donatılan ürün, bakteri, virüs, koku ve pestisit kalıntılarını hedef alan pozitif ve negatif iyon arıtma sistemine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu buzdolabının haznesini kullanarak 1,22 kilogram ağırlığında tam antibakteriyel buz da ürettirebilirsiniz. Üstelik bu buzun üretimi sadece 55 dakika sürüyor. HyperOS'un akıllı ev aletleri için düzenlenmiş versiyonu ile çalışan buzdolabı, sahip olduğu yapay zekâ desteğiyle gıda kaydını tutuyor, sesli ürün girişini destekliyor, hatta isterseniz paketli gıdaların son kullanma tarihi ile ilgili bilgiler de verebiliyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre MIJIA Refrigerator Pro Micro-Ice Fresh French 560L, 1.120 dolar karşılığında satın alınabilecek. Önce Çin pazarına ulaşacak buzdolabının küresel pazarlara gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.