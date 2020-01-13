Xiaomi, Redmi K30 5G'nin 144 Hz Ekran Modunu Tanıttı (Video)

Geçtiğimiz aylarda yüksek ekran yenileme hızına sahip ilk Redmi akıllı telefonlar olan Redmi K30 ve Redmi K30 5G modelleri piyasaya sürülmüştü. 120 Hz IPS LCD ekrana sahip olduğu belirtilen Redmi K30 5G modelinin çıkabildiği en yüksek ekran yenileme hızının bu olmadığı ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, piyasaya sürdüğü orta ve üst segment akıllı telefonlarıyla ilgileri üzerinde toplamayı başarıyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Redmi K30 akıllı telefon serisiyle oldukça dikkat çekmişti. Güçlü bir telefon serisi olarak nitelendirilen ve iki farklı modeli olan Redmi K30 ailesi, aynı zamanda Redmi markası altında çıkmış olan ilk yüksek ekran yenileme hızına sahip akıllı telefon serisi oldu.

Redmi K30 ve Redmi K30 5G, 120 Hz ekran yenileme hızı desteği sağlayan bir IPS LCD ekrana sahipti. Bu da kullanıcıların ekran yenileme hızını 120 Hz’e kadar çıkarabileceği ve pürüzsüz bir ekran deneyimine kavuşabilecekleri anlamına geliyordu. Bugün Xiaomi Başkan Yardımcısı Lu Weibing’in paylaştığı bir videoda telefonların ekranlarının daha yüksek yenileme hızlarını destekleyebildiği ortaya çıktı.

Redmi K30 5G’nin 144 Hz ekran yenileme hızını desteklediğini gösteren video:

Yayınlanan videoda Redmi K30 5G’nin 144 Hz ekran yenileme hızını desteklediği açık bir şekilde görülebiliyor. Lu Weibing, bu özelliğin laboratuvarlarda yalnızca test amaçlı açıldığını belirtti ancak şirketin bunu yeni bir güncelleme şeklinde yayınlayıp yayınlamayacağı konusunda bir bilgi vermedi. Xiaomi’nin Redmi K30 modellerinde 144 Hz’i destekleyen bir ekran olmasına rağmen neden bu özelliği cihaza eklemediği merak konusu.

Yüksek ekran yenileme hızları, ekran hareketlerini daha pürüzsüz bir hâle getirebilir ve cihazın sahibini bu şekilde tatmin edebilir fakat daha yüksek ekran yenileme hızları, daha fazla güç harcaması anlamına gelir. Yani Xiaomi, Redmi K30 modellerinde 120 Hz yerine 144 Hz ekran yenileme hızını kullansaydı bu durum, bataryalara zarar verebilirdi ve güç tüketimini yüksek oranda artırabilirdi.