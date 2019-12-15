Redmi K30 5G'nin Çıkış Tarihi TENAA'da Ortaya Çıktı

Xiaomi geçtiğimiz günlerde yeni 5G destekli telefonu Redmi K30'u tanıtmıştı. Cihaz, 4G ve 5G olmak üzere iki farklı versiyona sahipti. Redmi K30 5G'nin piyasaya çıkış tarihi, TENAA'da ortaya çıktı.

Son günlerde ve muhtemelen bundan sonra da adını sıkça anacağımız Xiaomi, geçtiğimiz gün Redmi adı altında 5G akıllı telefonunu tanıtmıştı. Redmi K30 ismiyle tanıtılan cihaz, fiyatına kıyasla oldukça iyi performans verecek gibi duruyordu.

Redmi K30, 4G ve 5G olmak üzere iki farklı versiyon şeklinde tanıtıldı. Cihazın 4G versiyonu şu anda Çin pazarında satışta olsa da 5G versiyonu için bir tarih verilmemişti. İşte Redmi K30 5G’nin ne zaman piyasaya sürüleceği, TENAA’nın veritabanında keşfedildi.

Redmi K30 5G, Ocak 2020'de piyasaya sürülecek:

TENAA’daki bilgilere göre Redmi K30’un 5G versiyonu, 2020 yılının ocak ayında Çin’de piyasaya sürülecek. Aynı bilgilere göre Redmi K30 5G, 165,4 mm x 76,6 mm x 8,8 mm boyutlarında ve 209 gram ağırlığında olacak. Redmi K30’un 5G versiyonunda kullanılacak yonga setiyse daha önce de açıklandığı gibi Snapdragon 765G olacak.

Bunların yanı sıra Redmi K30 5G, 6,67 inçlik 120 Hz tazeleme hızına sahip çift delikli ekran tasarımıyla gelecek. Bu ekrana dair ilginç bir bilgiyi yakın zamanda yine sizlerle paylaşmıştık. Cihazın ekran / gövde oranı ise %91 oranı ile oldukça iyi bir seviyede.

Redmi K30 5G’nin kamera kurulumu da 4G versiyonuna göre ufak farklılıklar barındırıyor. 4G versiyonundaki 2 MP’lik makro kameranın yerini 5G’de 5 MP’lik makro kamera alıyor. Bunun dışında her iki cihaz da makro lens ile birlikte 60 MP Sony IMX686 + 8 MP + 2 MP’lik kuruluma sahip olacak.

Redmi K30 5G’nin 4G versiyonundan bir farkı daha bulunuyor. Cihazın 4G versiyonu 27 Watt hızlı şarj destekli 4.400 mAh bataryaya sahip. Fakat 5G versiyonunda burada bir geliştirme yapılıyor ve batarya, 30 Watt hızlı şarj desteğine kavuşarak 4.500 mAh kapasiteye ulaşıyor.

Redmi K30 5G ve 4G’nin detaylı fiyat listesine ve özelliklerine ulaşabilmek için bu yazımıza ulaşabilirsiniz.