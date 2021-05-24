Xiaomi Redmi Note 10 Pro, DxOMark'ın Kamera Testine Girdi

Xiaomi'nin geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü Redmi Note 10 Pro akıllı telefonu, DxOMark'ın kamera testine girdi. Telefonun elde ettiği sonuçlar pek de tatmin etmedi. Kamera performansı, bazı artılara sahip olsa da büyük eksiler de sunuyor.

Piyasaya sürülen ve talep toplayan telefonların büyük çoğunluğunu mercek altına alarak kullanıcıya satıl almadan önce bir fikir sunan DxOMark, özellikle kamera testleriyle bugüne kadar pek çok kez karşımıza geldi. Platformun kamera testine tabi tutulan en son akıllı telefonsa Xiaomi’nin mart ayının başında piyasaya sürdüğü Redmi Note 10 Pro oldu.

Redmi Note 10 Pro, fotoğrafları 12 MP çözünürlüğüne sıkıştıran 108 MP’lik ana kamera, 8 MP’lik ultra geniş açılı kamera, 5 MP’lik makro kamera ve 2 MP’lik derinlik algısı (bokeh) lensi taşıyor. Redmi Note 10 Pro’nun sahip olduğu bu kamera kurulumu, DxOMark’tan 106 ortalama puan almayı başardı. Telefonun fotoğraf performansı 111, yakınlaştırma performansı 52 ve video performansıysa 95 olarak puanlandırıldı.

Redmi Note 10 Pro kamerasının artıları ve eksileri:

DxOMark tarafından sunulan bilgiye göre Redmi Note 10 Pro, dış mekan yakın portre çekimlerinde oldukça detaylı fotoğraflar ortaya koyuyor. Telefon, fotoğraflarda doğru pozlama önizlemesi sunuyor ve portrede doğru oranda derinlik tahmini ve bulanık gradyan uyguluyor. Ultra geniş pozlaması, dış mekanda göze güzel renkler sunuyor. Video kısmındaysa gürültüyü iyi kontrol ediyor ve iç mekanda güzel beyaz dengesi ve ten tonları sağlıyor.

Kamera performansının kötü noktalarına gelecek olursak, yüksek dinamik aralıklı sahnelerde kırpma meydana geliyor. Bunun yanı sıra dış mekan fotoğrafları yeşil renk ağırlıklı gösteriliyor, hareketli ortamlarda ‘ghosting’ sorunu yaşatıyor, tele-zoom çekimlerinde düşük ayrıntı gösteriyor ve doğal olmayan işleme yapıyor. Video kısmında özellikle iç mekanlarda ve düşük ışıkta otomatik odaklamada hatalar ve dengesizlikler meydana geliyor.

Ülkemizde 3.799 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Xiaomi Redmi Note 10 Pro, genel performansıyla aldığı 106 puanla listede üst sıralardan fazlasıyla uzak kaldı. Telefon, DxOMark’ın test ettiği ve puanladığı diğer telefonların oluşturduğu listede 72. sırada yer aldı.