Çin'in oldukça fazla sayıdaki teknoloji üreticilerinden biri de iQOO. Firmanın orta seviyede 5G bağlantı desteği sağlayan yeni akıllı telefonları olan Neo 5 Lite 5G modelleri de bugün Çin'de tanıtıldı. Telefonun en çok dikkat çeken yanı ise ekranı oldu.
iQOO'nun yeni modelinde ekran/boyut oranı tam %99,4 olarak açıklandı. Telefonun 6,57 inçlik geniş sayılabilecek bir ekranı olduğunu da belirtmek lazım. Full HD+ çözünürlüğe sahip olan LCD ekranın yenilenme hızı ise 144 Hz.
İki farklı renk seçeneği
iQOO Neo 5 Lite 5G, Geceyarısı Siyahı ve Buz Beyazı adı verilen iki farklı renkle satışa çıkacak. Bu modellerin Çin'deki fiyatı ise 2299 yuan (yaklaşık 3005 TL) olarak açıklandı. Bu fiyat Neo 5 Lite 5G'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip başlangıç modelinin fiyatı.
Telefonun yan tarafında bir parmak izi tarayıcı yer alırken, üçlü arka kamera düzeneğinde 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamerası ve 2 MP mikro sensörü yer alıyor. 4D Game Vibration 3.0 özelliğine sahip olan telefonun bataryası ise 4500 mAh ve 44 W hızlı kablolu şarj ile beraber geliyor.
iQOO Neo5 Lite 5G Özellikleri
- Ekran: 6,57 inç Full HD+ LCD
- İşlemci: Sekiz çekirdekli Snapdragon 870
- Ram: 8 / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- İşletim Sistemi: Android 11 OriginOS
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Boyutlar: 163.97x 75.53 x 8.93 mm
- Batarya: 4500 mAh 44 W hızlı şarj