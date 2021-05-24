iQOO, firmanın orta sınıftaki yeni 5G telefonu Neo 5 Lite 5G'yi Çin'de tanıttı. Telefonun 6,57 inçlik 144 Hz yenilenme hızına sahip ekranı kullananların gözlerini rahat ettirecek.

Çin'in oldukça fazla sayıdaki teknoloji üreticilerinden biri de iQOO. Firmanın orta seviyede 5G bağlantı desteği sağlayan yeni akıllı telefonları olan Neo 5 Lite 5G modelleri de bugün Çin'de tanıtıldı. Telefonun en çok dikkat çeken yanı ise ekranı oldu.

iQOO'nun yeni modelinde ekran/boyut oranı tam %99,4 olarak açıklandı. Telefonun 6,57 inçlik geniş sayılabilecek bir ekranı olduğunu da belirtmek lazım. Full HD+ çözünürlüğe sahip olan LCD ekranın yenilenme hızı ise 144 Hz.

İki farklı renk seçeneği

iQOO Neo 5 Lite 5G, Geceyarısı Siyahı ve Buz Beyazı adı verilen iki farklı renkle satışa çıkacak. Bu modellerin Çin'deki fiyatı ise 2299 yuan (yaklaşık 3005 TL) olarak açıklandı. Bu fiyat Neo 5 Lite 5G'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip başlangıç modelinin fiyatı.

Telefonun yan tarafında bir parmak izi tarayıcı yer alırken, üçlü arka kamera düzeneğinde 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamerası ve 2 MP mikro sensörü yer alıyor. 4D Game Vibration 3.0 özelliğine sahip olan telefonun bataryası ise 4500 mAh ve 44 W hızlı kablolu şarj ile beraber geliyor.

iQOO Neo5 Lite 5G Özellikleri