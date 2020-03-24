Bugün Redmi K30 Pro cihazının tanıtımını gerçekleştiren Xiaomi, yine Redmi markası altında yeni akıllı ekranını tanıttı. Şirketin yeni akıllı ekranı Redmi Smart Display 8, 2.000'den fazla akıllı cihazı kontrol edebilen bir merkez donanım olarak karşımıza çıktı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün uzun süredir beklenen Redmi K30 Pro’nun tanıtımını gerçekleştirdi. Koronavirüs tehdidi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinlikte şirket, yalnızca yeni akıllı telefonunu tanıtmakla kalmayıp birçok ürününün de lansmanını yaptı.

Xiaomi, etkinlikte televizyon ve dokunmatik ekranlı hoparlör modellerinin yanı sıra bir de yeni akıllı ekranını tanıttı. Şirketin tanıttığı akıllı ekran, Xiaomi’nin üçüncü nesil XiaoAI asistanıyla gelecek ve güvenlik kameraları gibi akıllı ev cihazlarını kontrol etmenizi sağlayacak bir istasyon olacak.

Redmi Smart Display 8 tanıtıldı:

Redmi Smart Display 8 ismiyle tanıtılan yeni cihaz, 8 inçlik HD ekranıyla bir akıllı ekranda olması gereken her şeyi sunuyor. Cihazın ekranı, gün içinde kullanımı oldukça rahatlatacak 178 derecelik ultra geniş görüş açısına sahip. Bununla birlikte cihazda bir de kamera bulunuyor.

Redmi Smart Display 8, Bluetooth cihazlarla tek tıkla kolayca bağlantı kurabilmenizi sağlayan Bluetooth Mesh teknolojisini de içinde barındırıyor. Akıllı ekran, sizin el hareketlerinizi algılayabildiğinden dilerseniz cihazı elinizle kontrol edebiliyor veya artık her akıllı cihazda olduğu gibi sesli komut sistemini de kullanabiliyorsunuz.

Redmi Smart Display 8 özellikleri:

8 inç, 1200 x 800 piksel, 178 derece görüş açılı ekran

1,75 inç 5 W hoparlör

2.000’den fazla akıllı cihazı sesli komut veya ekran aracılığıyla kontrol edebilme

Üçüncü nesil XiaoAI asistan

HD ön kamera

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 bağlantı

Redmi Smart Display 8 fiyatı:

Xiaomi’nin Redmi adı altında çıkardığı yeni akıllı ekranı Redmi Smart Display 8, Çin’de 349 yuanlık (yaklaşık 320 TL + vergiler) fiyatıyla satışa çıkacak. Cihaz, 27 Mart tarihinden itibaren satın alınabilir olacak.