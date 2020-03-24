Teknoloji sektörüne çıkartma yapan Xiaomi, Redmi K30 Pro'nun ardından yeni televizyonu ve yeni dokunmatik ekranlı hoparlör modelini duyurdu. Xiaomi, özellikle de 98 inç büyüklüğündeki yeni televizyonu ile tüketicilerin dikkatini çekebilir.

Xiaomi geçtiğimiz saatlerde, tüketicilerin bir süredir büyük bir heyecanla bekledikleri yeni telefonu Redmi K30 Pro ile tüketicilerin karşısına çıktı. Xiaomi, bu üst seviye telefonlar birlikte yeni bir televizyon ve bir de dokunmatik ekranlı hoparlör modelini tanıttı. Xiaomi, özellikle de yeni televizyonu ile tüketicileri kendisine hayran bırakabilir.

Xiaomi'nin duyurduğu yeni televizyon, yine Redmi markası altında piyasaya sürülüyor ve "Max" olarak isimlendirilyor. 98 inç gibi devasa bir büyüklüğe sahip olan bu televizyon, tüketicilere 4K çözünürlük sunuyor. Duyurulan dokunmatik ekranlı hoparlör modeli ise Redmi Touchscreen Speaker 8 olarak isimlendiriliyor ve tüketiciler için fazlasıyla şık bir hoparlör deneyimi sunuyor. Dilerseniz şimdi, Xiaomi'nin yeni ürünlerine daha yakından bakalım.

Karşınızda Redmi Max 98 inç akıllı televizyon

Xiaomi'nin 98 inç büyüklüğündeki yeni televizyonu, bir televizyondan çok daha fazlasını vadediyor. HDR teknolojisine sahip olan televizyon, 4K çözünürlüğünün yanı sıra 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. Bluetooth, Wi-Fi, Dolby, DTS-HD gibi teknoloji desteklerine sahip olan televizyon, Android TV'ye dayanan Patchwall OS işletim sistemi ile çalışıyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre; bir televizyondan ziyade multimedya cihazı olarak nitelendirilecek bu ürüne sahip olmak istediğiniz takdirde 2.830 dolar (yaklaşık 18.350 TL + vergiler) ödeme yapmanız gerekiyor. Xiaomi, yeni televizyonunun 9 Nisan itibarıyla satın alınabileceğini söyledi ancak bu ürünün hangi ülke pazarlarında yer alacağını açıklamadı.

Redmi Touchscreen Speaker 8

Xiaomi'nin duyurduğu yeni dokunmatik ekranlı hoparlör ise 8 inç büyüklüğündeki ekranı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu ekranın hemen üst tarafına yerleştirilmiş olan HD çözünürlüklü kamera, tüketicilere görüntü görüşme yapabilmelerine imkan sağlıyor. Ayrıca bu ürün, akıllı IoT (nesnelerin interneti) ürünlerinin kontrol edilebilmesini sağlayan bir kontrol paneline de sahip.

Hayat kolaylaştırıcı bir ürün olarak karşımıza çıkan Redmi Touchscreen Speaker 8, 27 Mart itibarıyla satışa sunulacak ve bu ürüne sahip olmak isteyen tüketiciler sadece 50 dolar (yaklaşık 320 TL + vergiler) ödeme yapmak durumunda olacaklar. Xiaomi, tıpkı 98 inç büyüklüğünde olan televizyonunda olduğu gibi bu ürününün de hangi pazarlarda bulunacağına değinmedi.