Xiaomi Kullanıcıları, Ses Düşüşü Olduğunu İddia Ettiler

MIUI 12'nin son sürümünü cihazlarına yükleyen Xiaomi kullanıcıları, cihazda bir ses düşüşü olduğunu fark ettiler. Hemen olayı araştırmaya başlayan Xiaomi yetkilileri, yapılan çeşitli testlere rağmen ses konusunda herhangi bir düşüşe rastlamadı.

Teknoloji alanında ürettikleriyle birçok sektörde zirveye oynayan Xiaomi, geçtiğimiz günlerde yeni güncellemeyi bazı kullanıcılara sundu. Güncellemeyi sunana kadar her şey sorunsuz ilerlerken, bazı kullanıcılardan şikayet gelmeye başladı. Telefonlarındaki sesin daha az çıktığını gözlemleyen birçok Xiaomi kullanıcısı, çareyi Xiaomi topluluklarına şikayetini anlatmakta buldu. Gelin lafı daha fazla uzatmadan şikayetlere bir göz atalım.

Xiaomi'nin MIUI 12'nin 6.15 versiyonunu bazı kullanıcılara dağıtması üzerine kullanıcılar, yazılımı yükledikten sonra telefonlarından çıkan ses miktarının azaldığını fark ettiler. Bazı kullanıcılarsa olayı bir adım daha öteye taşıyarak; MIUI 12'nin 5.24 versiyonunu kullanan bir modelle, aynı model telefonun yeni yazılım yüklenmiş hâlini karşılaştırdılar ve ses konusunda gözle görülür bir düşüş olduğunu teyit ettiler.

Xiaomi yetkilileri, ses farkı tespit etmedi:

Sorunu fark eden kullanıcılar soluğu Xiaomi topluluklarında buldu. Kısa sürede bu şikayetlerle dolup taşan Xiaomi sayfaları üzerine, şirket olayı araştırmaya başladı. Olayı araştıran MIUI mühendisleri, şikayetçilerle temasa geçti ve hatta modellerin ses yüksekliğini önceki versiyonu çalıştıran telefonla karşılaştırmak üzere planlanmış ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler sonucu ortaya çıkan sonuçlarsa oldukça şaşırtıcı.

Evlere ziyarette bulunan mühendisler, seslerin aynı miktarda olduğunu keşfetti. Hatta, telefonu şirketin yankısız odasına götüren yetkililer yine herhangi bir ses farkına rastlamadı. Ses konusunda çeşitli ölçümlere başvuran şirket yetkilileri, hiçbir ses farkı tespit edemedi. Ayrıca MIUI ekibi, nisan ayından beri ses yapılandırmasına yönelik bir değişiklik yapmadıklarını aktardı.

Şirket yetkililerinin herhangi bir ses farkına rastlamamasına rağmen, Xiaomi'nin kullanıcılara yazılım konusunda bu şekilde destek olması birçok kişinin takdirini kazandı. Diğer şirketlerin işletim sistemi konusunda bu tarz yaklaşımlarda bulunmaması tepki çekerken Xiaomi'nin yeni yazılım dağıtımındaki sistemi de birçok kişi tarafından eleştiriliyor.